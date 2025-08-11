Estados Unidos permitirá a ‘El Chapo’ Guzmán reunirse con su nuevo abogado

El gobierno de Estados Unidos permitirá que Joaquín “El Chapo” Guzmán se reúna con su nuevo abogado, Israel José Encinosa.

El propio defensor confirmó lo anterior a través de un oficio con fecha de este lunes 11 de agosto, dirigido al juez Brian Cogan de la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, quien se encuentra a cargo del caso del “El Chapo”.

En respuesta a la carta difundida donde Guzmán Loera reclamaba no tener acceso a su abogado, Encinosa aseguró que las condiciones desde ese entonces han cambiado.

“El abogado que suscribe ha sido autorizado para participar en llamadas telefónicas y conferencias personales continuas entre abogado y cliente con el Sr. [Joaquín] Guzmán Loera”, indica el oficio.

"El Chapo" Guzmán. ı Foto: Especial

De igual forma, informó que se le brindó autorización para encontrarse con el narcotraficante en persona.

“De hecho, el abogado que suscribe ha sido autorizado para reunirse en persona con el Sr. [Joaquín] Guzmán Loera en el ADX-Florence. Por lo tanto, no existen cuestiones pendientes respecto a la comunicación entre abogado y cliente entre el Sr. Guzmán Loera y el abogado que suscribe”, se lee en el documento.

En su carta, el exlíder del Cártel de Sinaloa, reclamó que no se le permitía comunicación con su nuevo abogado a pesar de la autorización judicial emitida hace tres semanas.

El narcotraficante pidió al juez Brian Cogan tomar medidas pertinentes para que le autorice al abogado José Encinosa contactarlo.

“Le pido a usted que ordene al gobierno que el abogado Encinosa pueda escribirme, visitarme y hablar por teléfono”, se lee en la misiva.

EUA autoriza comunicación de Joaquin "El Chapo" Guzmán con su nuevo abogado desde el penal de super máxima seguridad de Colorado, donde se encuentra. pic.twitter.com/OtUZaXtJRG — Monica Garza (@monicagarzag) August 11, 2025

