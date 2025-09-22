Padre de Lamine Yamal advierte del enorme “daño” que le hicieron a su hijo en el Balón de Oro

Padre de Lamine Yamal habla sobre la derrota de su hijo en el Balón de Oro

De cara a la entrega del Balón de Oro 2025 había un claro favorito, el español Lamine Yamal, quien se quedó con las ganas el terminar segundo en las votaciones detrás del francés Ousmane Dembélé. Esta decisión no dejó contento a los aficionados del Barcelona y al padre de Yamal, quien dijo que la derrota de su hijo es un gran “daño moral”.

Mounir Nasraoui, papá de Lamine Yamal, habló con el programa El Chiringuito después de la ceremonia en donde el ganador fue Dembélé, comentó que si bien no fue un robo, sí se trata de un gran daño ante su hijo, quien es el mejor jugador del mundo por una gran diferencia.

“Creo que este es el mayor, no robo, no lo diré, pero sí el mayor daño moral que se le ha hecho a un ser humano. Creo que Lamine es el mejor jugador del mundo por amplio margen, pero no porque sea mi hijo. Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro”, dijo Mounir Nasraoui, quien al salir del recinto donde fue la premiación dijo: “Un saludo para España, el próximo año es nuestro”.

Lamine Yamal, con 18 años de edad, es el segundo mejor jugador del mundo para el Balón de Oro, que entrega la revista France Football, pero el español no se fue sin nada a casa, ya que por segundo año consecutivo del Trofeo Kopa, que se le entrega al mejor jugador joven del mundo.

El delantero del Barcelona es el primero en ganar este reconocimiento dos veces al hilo y supera a estrellas como Désiré Doué y Joao Neves, quienes fueron campeones de la Champions League con el PSG, cuando Yamal quedó fuera en semifinales y solo ganó trofeos domésticos en España.

Barcelona gana el Balón de Oro en la categoría femenil

Aunque Lamine Yamal fue segundo en la votación del Balón de Oro, el Barcelona sí pudo celebrar que uno de sus jugadores fue elegido como el mejor del mundo, ya que en la categoría femenil la ganadora fue Aitana Bonmatí, quien se quedó con el título por tercer año al hilo.

Aitana Bonmatí ya es la máxima ganadora en la historia del Balón de Oro Femenil superando a Alexia Putellas, compañera de club y selección, quien se queda con dos premios.

“Tercera vez consecutiva, ya no sé qué decir, el teatro impresiona muchísimo, gracias a France Football por entregarme el tercero, que perfectamente podría haber sido de cualquiera, si pudiera compartir lo haría, ha sido un año con gran nivel y compañeras que están aquí han hecho un gran año”, dijo.

