Ella es Kate Scott, la presentadora del Balón de Oro 2025 que robó miradas

La ceremonia del Balón de Oro 2025 no solo estuvo marcada por el reconocimiento a los mejores futbolistas del mundo, sino también por la presencia de Kate Scott, quien fungió como presentadora del evento y rápidamente se robó las miradas del público.

Ella es Kate Scott, la presentadora del Balón de Oro 2025

Kate Scott es una reconocida presentadora deportiva británica. Nació en Manchester y es una gran aficionada del United. De acuerdo con medios internacionales, su educación estuvo marcada por un paso en España, en donde estudió Traducción e Interpretación en la Universidad de Málaga, además de cursar Lenguas Europeas en la Universidad de Salford.

Además del futbol, ha estado cerca de otros deportes, como el boxeo, pues su actual pareja es el exboxeador y ahora entrenador Malik Scott, con quien comparte fotos en sus redes sociales y quien la acompañó en una de las noches más especiales de su carrera.

Kate Scott, el rostro de la Champions League

Scott, aunque tiene una larga trayectoria en los medios, es conocida porque desde hace cinco años es la presentadora estelar de la Champions League para CBS Sports, en donde comparte espacio con los exjugadores Thierry Henry, Micah Richards y Jamie Carragher.

Junto al trio de exfutobolistas ha generado una gran mancuerna y han estado presentes en finales de Champions, realizando entrevistas y hablando cara a cara con los protagonistas de la máxima competencia a nivel de clubes en el futbol.

Su estilo fresco, seguridad frente a las cámaras y experiencia en transmisiones de alto nivel hicieron que su participación destacara en una de las galas más importantes del futbol mundial como lo fue el Balón de Oro 2025.

Kate Scott estuvo acompañada en la gala como su compañero presentador por Ruud Gullit, una de las grandes leyendas del futbol de los Países Bajos y ganador del Balón de Oro en 1987.

Gullit fue una de las grandes figuras del futbol en los años 80 y 90, reconocido por su versatilidad, técnica y físico imponente. Brilló en el AC Milan, con el que conquistó la Serie A y la Champions League, sumado a que fue pieza clave en la selección de Países Bajos que ganó la Eurocopa 1988.

