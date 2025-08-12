¿Arreglado? Se filtra al jugador que ganará el Balón de Oro 2025; un resultado que genera polémica y repulsión

En un giro polémico, ni Ousmane Dembélé, ni Lamine Yamal, ni Vitinha ganarían el Balón de Oro 2025, pues se filtró la supuesta lista que se dará en la próxima entrega del prestigioso premio de la revista France Football. Cabe la pena destacar que se trata de un documento sin valor oficial y lo más seguro es que sea una foto editada.

De los 30 nominados al Balón de Oro 2025, el ganador sería nada menos que el mediocampista Cole Palmer, jugador del Chelsea que fue elegido como el MVP del Mundial de Clubes 2025, esto luego de anotar dos goles en la final del torneo y llevar a los Blues a una cómoda y humillante victoria 3-0 ante el PSG, en donde juegan Dembélé y Vitinha.

Se filtró la supuesta lista del Balón de Oro 2025 ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo a la supuesta lista filtrada que recorrer las redes sociales, Palmer estaría siendo premiado por primera vez con el Balón de Oro con 630 puntos, superando a Ousmane Dembélé y Vitinha, quienes son segundo y tercer lugar, respectivamente, con 576 y 422 puntos.

En tercer puesto aparece en un sorprendente cuarto puesto el astro egipcio y figura del Liverpool, Mohamed Salah, seguido de Hakimi Achraf (PSG), Raphinha (Barcelona)y Nuno Mendes (PSG).

La filtración no incluye a Lamine Yamal en el Top 5, algo raro, pues el jugador español se espera termine más alto en las votaciones luego de la campaña con el Barcelona y la Selección Española.

Todos los nominados al Balón de Oro 2025

Ousmane Dembelé (PSG / Francia)

Gianluigi Donnarumma (PSG / Italia)

Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra)

Desiré Doué (PSG / Francia)

Denzel Dumfries (Inter / Países Bajos)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund / Guinea)

Erling Haaland (Manchester City / Noruega)

Viktor Gyökeres (Arsenal / Suecia)

Achraf Hakimi (PSG / Marruecos)

Harry Kane (Bayern Múnich / Inglaterra)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Georgia)

Robert Lewandowski (Barcelona / Polonia)

Alexis Mac Allister (Liverpool / Argentina)

Lautaro Martínez (Inter / Argentina)

Scott McTominay (Napoli / Escocia)

Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia)

Nuno Mendes (PSG / Portugal)

Joao Neves (PSG / Portugal)

Pedri (Barcelona / España)

Cole Palmer (Chelsea / Inglaterra)

Michael Olise (Bayern Múnich / Francia)

Raphinha (Barcelona / Brasil)

Declan Rice (Arsenal / Inglaterra)

Fabian Ruiz (PSG / España)

Virgil Van Dijk (Liverpool / Países Bajos)

Vinícius Jr. (Real Madrid / Brasil)

Mohamed Salah (Liverpool / Egipto)

Florian Wirtz (Liverpool / Alemania)

Vitinha (PSG / Portugal)

Lamine Yamal (Barcelona / España)

El Balón de Oro 2025 se entrega el 22 de septiembre en una gala en donde se espere estén reunidos la mayoría de los jugadores finalistas para el premio. El máximo ganador de este reconocimiento es el argentino Lionel Messi, quien lo consiguió en 8 oportunidades.

