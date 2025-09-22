Balón de Oro 2025: Conoce a todos los ganadores a lo largo de la historia; ¿quién es el máximo?

El Balón de Oro es uno de los reconocimientos más prestigiosos en el mundo del futbol. Lo entrega la revista France Football desde 1956 y ha pasado. por cambios importantes, como que hasta 1995 solo jugadores europeos podían aspirar a ganarlo, pero después cualquier futbolista que esté en una liga europea puede ganarlo, como el argentino Lionel Messi, el máximo ganador.

En 2025 se entregó la edición 69 del premio, que terminó en manos del delantero Ousmane Dembélé, quien es el sexto jugador de Francia que gana el Balón de Oro, luego de Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema, quien había sido el último en 2022.

Debélé se une a una larga lista de jugadores que fueron reconocidos con un Balón de Oro, pero solo pocos han ganado el premio en dos ocasiones, mientras que solo tres jugadores lo han ganado en tres oportunidades; el francés Michel Platini, y los neerlandeses Johan Cruyff y Marco van Basten.

Los máximos ganadores son Lionel Andrés Messi con ocho. El delantero argentino no tiene competencia en la cima del Balón de Oro, pues le sigue el goleador portugués Cristiano Ronaldo con cinco condecoraciones. Ningún jugadores, con excepción de La Pulga y del Comandante lo han ganado cuatro o más veces.

Todos los ganadores del Balón de Oro en la historia

2025 Ousmane Dembélé (PSG)

2024 Rodri (Manchester City)

2023 Leo Messi (Inter Miami)

2022 Karim Benzema (Real Madrid)

2021 Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

2020 No entregado

2019 Lionel Messi (Barcelona)

2018 Luka Modric (Real Madrid)

2017 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2016 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015 Lionel Messi (Barcelona)

2014 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2013 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2012 Lionel Messi (Barcelona)

2011 Lionel Messi (Barcelona)

2010 Lionel Messi (Barcelona)

2009 Lionel Messi (Barcelona)

2008 Cristiano Ronaldo (Manchester United)

2007 Kakà (Milan)

2006 Fabio Cannavaro (Real Madrid)

2005 Ronaldinho (Barcelona)

2004 Andriy Shevchenko (Milan)

2003 Pavel Nedvd (Juventus)

2002 Ronaldo (Real Madrid)

2001 Michael Owen (Liverpool)

2000 Luís Figo (Real Madrid)

1999 Rivaldo (Barcelona)

1998 Zinédine Zidane (Juventus)

1997 Ronaldo (Inter)

1996 Matthias Sammer (Borussia Dortmund)

1995 George Weah (Milan)

1994 Hristo Stoichkov (Barcelona)

1993 Roberto Baggio (Juventus)

1992 Marco Van Basten (Milan)

1991 Jean Pierre Papin (Marsella)

1990 Lothar Matthäus (Inter)

1989 Marco Van Basten (Milan)

1988 Marco Van Basten (Milan)

1987 Ruud Gullit (Milan)

1986 Igor Belanov (Dínamo de Kiev)

1985 Michel Platini (Juventus)

1984 Michel Platini (Juventus)

1983 Michel Platini (Juventus)

1982 Paolo Rossi (Juventus)

1981 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern)

1980 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern)

1979 Kevin Keegan (Hamburgo)

1978 Kevin Keegan (Hamburgo)

1977 Allan Simonsen (Borussia Monchengladbach)

1976 Franz Beckenbauer (Bayern)

1975 Oleg Blokhin (Dínamo de Kiev)

1974 Johan Cruyff (Barcelona)

1973 Johan Cruyff (Barcelona)

1972 Franz Beckenbauer (Bayern)

1971 Johan Cruyff (Ajax, Holanda)

1970 Gerd Müller (Bayern)

1969 Gianni Rivera (Milan)

1968 George Best (Manchester United)

1967 Flórián Albert (Ferencváros)

1966 Bobby Charlton (Manchester United)

1965 Eusebio (Benfica)

1964 Denis Law (Manchester United)

1963 Lev Yashin (Dínamo de Moscú)

1962 Josef Masopust (Dukla Praga)

1961 Omar Sívori (Juventus)

1960 Luis Suárez (Barcelona)

1959 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

1958 Raymond Kopa (Real Madrid)

1957 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

1956 Stanley Matthews (Blackpool)

Ganadoras del Balón de Oro Femenil

En la rama femenil el Balón de Oro se entrega desde 2018, teniendo a la noruega Ada Hegerberg como la primer ganadora en la historia. La más reciente conquistadora es la española Aitana Bonmatí, quien ya es la máxima ganadora superando a Alexia Putellas, quien se queda con dos premios.

Después de Ada Hegerberg, en 2019 la ganadora fue la estadounidense Megan Rapinoe, la última no española en llevarse el triunfo, pues de 2021 a la fecha el dominio en la rama femenil es de una jugadora del Barcelona y de la Selección Española Femenil.

Alexia Putellas ganó en ediciones seguidas el Balón de Oro (2021 y 2022), recordando que en 2020 no se celebró la ceremonia por la pandemia del COVID-19. Luego de Putellas, su compatriota Aitana Bonmatí ha ganado los tres más recientes premios.

