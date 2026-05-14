Leo Messi y Bad Bunny juntos; la FOTO que hace explotar las redes y todos se pregunta qué pasó

De cara al Mundial 2026, Adidas realizó un comercial en el que reunieron a varias estrellas del futbol y del gremio de los espectáculos como Bad Bunny, aunque no se sabía si estos personajes habían estado juntos en el mismo lugar o se había grabado en momentos distintos.

La duda terminó cuando Leo Messi publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos que se tomó para Adidas y en la última imagen aparece el astro argentino platicando con el artista puertorriqueño Bad Bunny. La reunión de los “goats” explotó las redes, pues la marca alemana hizo posible este junte de cara a la Copa del Mundo del 2026.

Tanto Leo Messi como Bad Bunny participan en el comercial de un equipo de niños que no han sido vencidos desde los 90 en la cancha de su casa, y estas dos estrellas salen al final recargados en un carro platicando.

Leo Messi ha sido estrella de varios comerciales antes del Mundial 2026

Cada que se acerca el Mundial, las marcas cercanas al torneo realizan comerciales para promocionar sus productos con estrellas de talla internacional y este año Leo Messi ha realizado apariciones en varios cortometrajes para las empresas.

El astro argentino ha participado con Lego, Adidas, Michelob Ultra y Duracell, así que el jugador de la Albiceleste se ha embolsado una fuerte cantidad de dinero por aparecer en estos comerciales, aunque el más impresionante fue el de Lego al trabajar con Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

Leo Messi es uno de los futbolistas que tendrá los reflectores encima durante el Mundial 2026, pues podría ser la última edición del argentino en su carrera y buscará ser bicampeón del mundo con Argentina después de lo realizado en Qatar 2022.

In this Backyard, it’s “win or go home,” and this crew hasn’t left since the 90's.



Where there’s a pitch, there’s a legend. #YouGotThis pic.twitter.com/EJpQSHcWEi — adidas (@adidas) May 7, 2026

¿Cuándo debuta Leo Messi con Argentina en el Mundial 2026?

Argentina será el equipo a vencer en esta edición del Mundial de la FIFA al ser la actual campeona del torneo y su debut será cinco días después del partido inaugural de la Copa del Mundo en la Ciudad de México.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni saltará al campo el 16 de junio de 2026 para enfrentarse a Argelia en Arrowhead Stadium de Kansas City en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Antes de iniciar su camino en el Mundial 2026, Argentina se medirá a Honduras e Islandia en partidos amistosos para cerrar su participación de cara a la defensa de la Copa del Mundo en Norteamérica.

DCO