El mensaje de Leo Messi al Barcelona tras ser campeones de LaLiga ante el Real Madrid (FOTO)

Lionel Messi no olvida al equipo de sus amores, el Barcelona, y el astro argentino mandó un mensaje al conjunto blaugrana tras la victoria del equipo de Hansi Flick sobre el Real Madrid para coronarse por vigésima novena ocasión en el torneo local de España.

Leo Messi subió la publicación que realizó el Barcelona, donde sale todo el equipo anunciando el título de liga, acompañado de la leyenda “Campeones, Visca el Barça”.

Con este título, el conjunto blaugrana se convirtió en bicampeón de LaLiga de España y festejaron el trofeo venciendo al acérrimo rival. Además de que se ponen a un cetro de llegar a 30 conquistas en el torneo local.

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El mensaje de Lionel Messi al Barcelona en redes sociales. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuántas ligas de España consiguió Leo Messi con el Barcelona?

Leo Messi formó parte de uno de los equipos más gloriosos de Barcelona en la historia y sumó varios títulos a su vitrina personal, siendo LaLiga de España uno de los trofeos que más ganó el argentino vistiendo la camiseta del conjunto blaugrana.

El dorsal ‘10′ de la Selección de Argentina levantó diez trofeos del torneo local en España. En la temporada 2004/2005 fue cuando Messi lo consiguió por primera vez, mientras que la última vez que lo hizo fue en el 2019, antes de ponerle fin a su historia con el equipo culé.

Otro de los títulos que más ganó Leo Messi con el Barcelona fue la Copa del Rey y la Supercopa de España con siete conquistas en cada uno, además de ser el futbolista con más balones de oro en la historia con ocho.

DCO