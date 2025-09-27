Aldo “Hit Boy” Cruz noquea a Carlos “El Tornado” Pérez y es campeón absoluto de peso gallo de Budo Striking

Aldo “Hit Boy” Cruz celebra con su madre su victoria ante Carlos “El Tornado” Pérez, por el campeonato de peso gallo de Budo Striking

En la cartelera de Budo Sento Championship 31, antes del arranque de las peleas de MMA profesional, se vivió una función de Budo Striking, en donde en el combate estelar Aldo “Hit Boy” Cruz puso la mejor actuación de la noche y noqueó en un round a Carlos “El Tornado” Pérez, para unificar el campeonato de peso gallo.

La reyerta que cerró con la cartelera de Budo Striking fue una unificación, pues Aldo “Hit Boy” Cruz llegó como el campeón regular, mientras que Carlos “El Tornado” Pérez pisó la jaula como el campeón interino, por lo que en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera ambos peleadores salieron a buscar la victoria.

ALDO CRUZ WINS THE BUDO STRIKING TITLE BY FIRST ROUND KO #BudoStriking31 pic.twitter.com/v27bAHVUDU — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) September 27, 2025

Aldo Cruz aplasta a Carlos Pérez

“Muy contento, desde ayer ya lo habíamos dicho, esto iba a pasar, muy contento del resultado que estaba esperando”, comentó Aldo Cruz en exclusiva para La Razón al finalizar la pelea. “Yo venía concentrado a que pasara esto, no quería dejar dudas”, agregó el peleador mexicano.

Tan solo un round duró el combate, pues Aldo Cruz demostró que es uno de los mejores peleadores del país y sin duda el mejor de su categoría en Budo Striking. Con combinaciones largas, grandes reflejos y un poder aplastante, el “Hit Boy” mandó a su rival tres veces a la lona antes de que el tercero sobre la superficie decretara la victoria por nocaut.

En la segunda vez que Cruz mandó a la lona a Pérez, el juez llevó el conteo al máximo, lo que llevó a pensar al campeón que la contienda había terminado y subió a la orilla de la jaula para celebra, pero “El Tornado” se puso de pie para seguir con las acciones.

Hit Boy, listo para los retos qye vengan

Aldo Cruz tuvo que cortar su festejo y seguir peleando, pero lejos de desconcentrarse, regresó más fuerte y tan solo unos segundos después mandó a Pérez a dormir con un volado de derecha. El árbitro, cuando vio a Carlos impactar con la lona, terminó de inmediato la pelea, lo que dio al “Hit Boy” el título absoluto de peso gallo de Budo Striking.

“Yo vi el 9 y dije: ‘ya no se va a parar’ y me levanté a festejar, ya faltaba poquito para que volviera a caer”, dijo el peleador al ser cuestionado sobre el momento en donde su rival se paró a seguir las acciones.

Sobre la secuencia que lo coronó campeón dijo: “Vi el espacio y mi cuerpo reaccionó, no lo pensé, mi cuerpo reaccionó”, además que sentenció a todos los contendientes que quieran ir por su cinturón: “Lo que venga estoy listo”.

