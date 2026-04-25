Así fue la espantosa patada de Brian García en los genitales de Rodrigo López por la que se fue expulsado (VIDEO)

El partido entre el Pachuca y los Pumas inició muy bravo en la cancha del Estadio Hidalgo, tanto así que a los 6 minutos de tiempo corrido Brian García se ganó la tarjeta roja por una terrible patada en los genitales de Rodrigo López.

Los Universitarios ganaban 1-0 en la Bella Airosa y en el medio campo Brian García y Rodrigo López disputaban un balón; sin embargo, el jugador de los Pumas cometió una falta, la cual marcó el árbitro de inmediato, pero el futbolista de los Tuzos estaba muy caliente y terminó soltando una patada al mediocampista auriazul.

En cuanto el silbante central vio esta acción, no dudó en sacar la tarjeta roja para Brian García, dejando a los Tuzos con un jugador menos, el marcador en su contra y 84 minutos por jugarse en un partido importante para ambas escuadras.

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Una victoria de Pumas pone en aprietos a las Chivas

Los Pumas han sorprendido a su afición esta temporada con el tremendo nivel que han mostrado con Efraín Juárez al frente del equipo, ya que a falta de una jornada aún pueden pelear por quedarse con el liderato de la competencia.

En caso de que los Universitarios salgan con la mano en alto de la cancha del Estadio Hidalgo, pondrán en aprietos a las Chivas en la pelea por el primer puesto de la tabla general, ya que obligan al equipo de Gabriel Milito a ganar sí o sí contra el Tijuana en la cancha del Estadio AKRON.

Además, en caso de ganar o perder ante los Tuzos, el equipo de la capital sumaría su octavo encuentro sin conocer la derrota, pues la última vez que fueron derrotados ocurrió en la Jornada 9 del actual torneo cuando cayeron 3-2 a manos del Toluca en un partido lleno de emociones.

¡GOOOOOL DE LOS PUMAS!🔥



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Pumas no es líder del torneo desde hace más de una década

En caso de quedarse con el liderato de la competencia, los Pumas terminarían con una sequía de 11 años sin terminar en lo más alto de la tabla general de la Liga MX. La última vez que ocurrió fue en el Apertura 2015.

En aquel torneo, los Universitarios sumaron 35 puntos en 17 jornadas y llegaron a la final en la que se enfrentaron a los Tigres; lamentablemente, terminaron perdiendo el partido por el título en la tanda de penales.

En caso de hacerlo en este torneo, la afición de los Pumas podría irse ilusionando con una hipotética final de la Liga MX, una fase a la que no llegan los auriazules desde el 2020, cuando se midieron al León.

DCO