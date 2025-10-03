Muere Edú, leyenda del América a finales de los 80 e inicios de los 90, a los 58 años de edad

El exfutbolista brasileño Eduardo Antonio dos Santos, mejor conocido como Edú, leyenda del Club América a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, falleció a los 58 años de edad, en una noticia confirmada por el Palmeiras, equipo con el que debutó profesionalmente en 1985.

“El exjugador Eduardo Antônio dos Santos, conocido como Edu Manga, falleció la tarde de este viernes (3/10) a los 58 años. Estaba hospitalizado en Barueri, en el Gran São Paulo, recibiendo tratamiento por problemas renales”, informó Archivo de Palmeiras, una cuenta de X, acerca del deceso de Edú.

El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Eduardo Antonio Dos Santos “Edu”, leyenda del Club.



Expresemos nuestra más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos.



Q. E. P. D. pic.twitter.com/P1k6j63TX2 — Club América (@ClubAmerica) October 3, 2025

Edú formó parte del América durante tres años, pues se unió a las filas de las Águilas en 1989 y estuvo en el conjunto capitalino hasta 1992, cuando se regresó a su país natal para jugar con el Corinthians.

El paso de Edú por el América ¿Cuántos goles hizo con las Águilas?

Edú se sumó a la plantilla del América en 1989, poco después de que las Águilas conquistaran el bicampeonato de la Liga MX tras imponerse al Cruz Azul en la final de la Temporada 1988-1989. Jugó alrededor de 50 partidos oficiales con los de Coapa.

A pesar de que su etapa como azulcrema solamente duró tres años, el volante brasileño se convirtió en un referente del americanismo por sus grandes actuaciones en la cancha. Marcó ocho goles y colaboró con 12 asistencias.

Edú no pudo ganar el título de la Liga MX en su paso por el América, pues en ese lapso los capitalinos fueron derrotados por los Pumas en la final de la Campaña 1990-1991.

Descansa en paz, Edu. Te recordaremos por siempre con mucho cariño, rabonero. 🇧🇷🦅 pic.twitter.com/SeMOgmh0mk — 𝕿𝖆𝖕𝖆𝖙í𝖔 𝕬𝖒𝖊𝖗𝖎𝖈𝖆𝖓𝖎𝖘𝖙𝖆 🦅 (@AmericanistaGDL) October 3, 2025

Sin embargo, el brasileño no se fue con las manos vacías de Coapa, pues en la Temporada 1990-1991 ganó la Copa Interamericana luego de que los entonces dirigidos por Carlos Miloc se impusieron al Olimpia por marcador global de 3-2.

La épica rabona de Edú en un América vs Chivas

Edú inmortalizó su nombre en la historia del América el 16 de junio de 1991, cuando hizo un espectacular pase de rabona en la semifinal de vuelta de la Temporada 1990-1991 contra las Chivas en la cancha del Estadio Azteca.

El brasileño asistió de esa manera a su compatriota Toninho, quien se elevó en el aire para rematar con la cabeza y terminar la jugada en gol, en una de las acciones más recordadas por los aficionados de las Águilas y del futbol mexicano en general.

EVG