Nadie daba un peso por él y es una de las fantásticas sorpresas de Javier Aguirre para la Selección Mexicana

Javier Aguirre acaba de revelar la lista de convocados para los dos partidos amistosos de la Fecha FIFA que tendrá la Selección Mexicana en octubre, pero el entrenador mexicano sorprendió con varios nombres y uno de ellos es el de Alexis Gutiérrez.

Nadie daba un peso por él desde su llegada al América y ahora fue llamado por el Vasco Aguirre para vestir la camiseta del Tricolor a ocho meses de iniciar el Mundial 2026, una gran oportunidad para el mediocampista mexicano para llenarle el ojo tanto al entrenador como al cuerpo técnico de México.

Después de no jugar tres partidos con las Águilas, Alexis Gutiérrez se ha ganado la confianza de André Jardine y, en los últimos tres encuentros de los azulcremas en el Apertura 2025 de la Liga MX, el oriundo de León, Guanajuato, ha sido titular con la escuadra del América.

¿Contra quién jugará la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de octubre?

La Selección Mexicana consiguió firmar un partido amistoso con dos selecciones de peso de la Conmebol y que estarán participando en la próxima Copa del Mundo, así que serán partidos de alto nivel y con los que México puede ver cuáles son sus puntos débiles en el campo de juego.

El primer compromiso será ante su similar de Colombia; el partido contra los cafeteros se llevará a cabo el próximo sábado 11 de octubre en la cancha del AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas.

Para terminar la Fecha FIFA de octubre, los pupilos de Javier Aguirre se verán las caras con la Selección de Ecuador el martes 14 de octubre y este encuentro se disputará en el cuadrilátero verde del Estadio AKRON de Guadalajara, Jalisco.

Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para la Fecha FIFA de octubre

Javier Aguirre reveló su lista de convocados, con la dificultad de elegir a sus jugadores por la ausencia de Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Rodrigo Huescas, dos de ellos por lesión.

Convocatoria de Javier Aguirre

Luis Ángel Malagón - América

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos

Mateo Chávez - AZ Alkmaar

Ramón Juárez - América

Israel Reyes - América

Kevin Álvarez - América

Jorge Sánchez - Cruz Azul

César Montes - Lokomotiv Moscú

Johan Vásquez - Genoa

Jesús Gallardo - Toluca

Orbelín Pineda - AEK Atenas

Alexis Gutiérrez - América

Érick Sánchez - América

Erik Lira - Cruz Azul

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Luis Romo - Chivas

Diego Lainez - Tigres

Marcel Ruiz - Toluca

Santiago Giménez - AC Milan

Julián Quiñones - Al Qadsiah FC

Germán Berterame - Monterrey

César Huerta - Anderlecht

Hirving Lozano - San Diego FC

Alexis Vega - Toluca

Alexis Gutiérrez fue una de las sorpresas de la convocatoria, junto a Kevin Álvarez, Carlos Acevedo y Ramón Juárez; además, Julián Quiñones regresa al Tricolor e Hirving Lozano vuelve a repetir en la lista después de ser llamado en la Fecha FIFA de septiembre.

