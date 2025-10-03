Javier Aguirre revela convocatoria de la Selección Mexicana y hay varias sorpresas tras las numerosas lesiones

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar los partidos de la recta final del año, duelos que serán clave para encarar la Copa del Mundo 2026 y para los juegos en puerta, el entrenador nacional, Javier Aguirre, ya dio su lista de convocados, la cual está llena de sorpresas, a causa del gran número de lesionados.

México se mide a Colombia y Ecuador en sus siguientes duelos confirmados, que forman parte de la Fecha FIFA de octubre, y el Vasco no podrá llamar a elementos que normalmente forman parte de sus convocatorias, como Roberto Piojo Alvarado, Rodrigo Huecas, así como las dudas que había de Raúl Jiménez y Edson Álvarez.

Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Colombia y Ecuador. 👏



¡A compartir la pasión, el amor y una @CocaColaMx! 🫡#PorMéxicoTodo



COCA-COLA es una marca registrada de The Coca-Cola Company. D.R. © The Coca-Cola Company. 2025. pic.twitter.com/LzKvZzE1Zq — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 3, 2025

La sorpresas de Aguirre

Entre los nombres que destacan está el de Julián Quiñones, delantero del Al Qadsiah, quien regresa a la convocatoria del Tricolor desde la Copa Oro. Además, está de nueva cuenta el ariete de Rayados de Monterrey Germán Berterame.

Otra gran sorpresa es el regreso de Carlos Acevedo a la Selección Mexicana. El portero de Santos, pese a que su equipo no vive su mejor momento, está siendo tomando en cuenta por el Vasco. En más elementos llamativos están Luis Romo de Chivas, Diego Lainez de Tigres, Ramón Juárez del América.

Bajas por lesión

Roberto Alvarado tiene semanas lesionado con Chivas, pero la baja que más preocupa al entrenador, y a los aficionados, es Rodrigo Huescas, quien lamentablemente sufrió una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha y lo más probable es que se pierda el Mundial 2026.

El lateral del Copenhague tuvo una lesión en el duelo entre su equipo y el Qarabag en la Champions League. Salvo una recuperación milagrosa, el jugador exCruz Azul no llegará a tiempo al que sería su primera Copa del Mundo.

Selección Mexicana destaca importancia de enfrentar a Colombia y Ecuador

Rafa Márquez y Duilio Davino, auxiliar técnico de la Selección Mexicana y Director Deportivo de Selección Nacional Mayor Varonil, respectivamente, resaltaron la importancia del partido amistoso contra Ecuador a celebrarse el próximo 14 de octubre en el Estadio AKRON de Guadalajara, pues el Tricolor jugará ahí uno de sus duelos de primera fase en el Mundial del 2026.

“Queremos ganarnos la confianza del público desde estos momentos, ojalá que la gente responda y venga a este tipo de encuentros”, señaló al respecto Rafa Márquez, quien precisamente debutó como seleccionado nacional en un amistoso contra Ecuador el 5 de febrero de 1997.

Duilio Davino, quien es el Director Deportivo de Selección Nacional Mayor Varonil, remarcó la trascendencia de probar la cancha del Estadio AKRON y sentir el apoyo de la afición, pues en dicho recinto la Selección Mexicana disputará su segundo cotejo en la fase de grupos del Mundial del 2026.

“Ver la cancha lista para el Mundial y probarla nos servirá mucho. Una alegría volver a Guadalajara, esperamos que la gente responda y nos acompañe”, comentó al respecto el mundialista con el Tricolor en las ediciones de Francia 1998 y Corea-Japón 2022.

aar