¡Imágenes sensibles! Así fue la espeluznante lesión de Rodrigo Huescas en la Champions League con el Copenhague (VIDEO)

Rodrigo Huescas abandona la cancha en camilla tras su lesión en el Qarabag vs Copenhague de Champions League.

El futbolista mexicano Rodrigo Huescas sufrió una espeluznante lesión en la rodilla con el Copenhague en el primer tiempo del partido de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League contra el Qarabag en Azerbaiyán, en una acción en la que realizó un sprint en una pelea por el balón, pero piso mal y cayó de fea forma al césped.

El encuentro iba en el minuto 12 cuando el seleccionado tricolor sufrió su terrible lesión, misma que hizo que el cuerpo médico del equipo danés ingresara al campo de juego para atenderlo y sacarlo en camilla mientras se le salían las lágrimas por el dolor.

🚑 Rodrigo Huescas tuvo que salir de cambio por una posible lesión en la rodilla. 💥#ChampionsLeague pic.twitter.com/HWAIdumc6p — FOX (@somos_FOX) October 1, 2025

Rodrigo Huescas fue reemplazado al minuto 15 por el defensa francés Yoram Zague después de que tuvo que salir de la cancha por su terrible lesión en la visita del Copenhague a Azerbaiyán en su primer cotejo de visitante en la actual edición de la Champions League.

Rodrigo Huescas juega su primera Champions League

El lateral mexicano Rodrigo Huescas, quien vive su segunda temporada en Dinamarca con el Copenhague, disputa esta campaña por primera vez la Champions League.

En su primer año con el club danés, el oriundo de Naucalpan, Estado de México, disputó la Conference League, competencia en la que tuvo participación en ocho partidos y en la que anotó un gol.

El Copenhague alcanzó la ronda de octavos de final en su más reciente aparición en la Champions League, misma que fue en el periodo 2023-2024, el año previo a la llegada de Rodrigo Huescas a su plantilla.

Copenhague sigue sin ganar en la Champions League

Aunado a la terrible lesión del mexicano Rodrigo Huescas, el Copenhague salió con las manos vacías en su visita a Azerbaiyán al caer por pizarra de 2-0 a manos del Qarabag.

Abdellah Zoubir y Emmanuel Addai marcaron los goles con los que el equipo local se llevó los tres puntos para seguir con paso perfecto en la Champions League después de dos jornadas.

Por su parte, el Copenhague todavía no gana en la actual edición de la justa continental, pues en su primer partido empató como local contra el Bayer Leverkusen (2-2).

El siguiente compromiso de la escuadra danesa en la Champions League es el próximo 21 de octubre, cuando reciba al Borussia Dortmund en actividad de la tercera jornada de la fase de liga del certamen europeo.

EVG