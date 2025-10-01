Delfines ya piensa qué va a hacer sin Tyreek Hill en NFL

Tyreek Hill, el lunes por la noche, al momento de abandonar el terreno de juego tras su lesión.

La temporada de Tyreek Hill terminó después de que la estrella de Miami sufrió una significativa lesión en la rodilla ante los Jets de Nueva York y los Dolphins ahora se preparan para cómo se verá su ofensiva sin uno de los jugadores más dinámicos de la NFL.

Tyreek Hill se sometió a lo que el entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, llamó una cirugía “importante” el martes por la tarde para reparar el daño significativo en los ligamentos de su rodilla izquierda, incluyendo un desgarro del ligamento cruzado anterior.

“Nuestro enfoque como equipo es apoyarlo. Creo que hubo una grandeza competitiva por parte de nuestros médicos para una ejecución crítica de manera muy oportuna que resultó muy bien para él”; afirmó Mike McDaniel. “No puedo decir lo suficiente sobre eso. Como equipo, estamos apoyando a nuestro compañero. Y él está muy firme en que como equipo nos preparemos para los Panthers”.

TE RECOMENDAMOS: Y un millonario cheque Alcaraz busca terminar invicto 2025

El Tip. Los Bears de Chicago buscan 855 millones de dólares en financiamiento público para infraestructura con el fin de construir un estadio cubierto en los suburbios.

Tyreek Hill se lesionó el lunes cuando fue tacleado al atrapar un balón en la línea lateral de los Jets cuando quedaban 13:21 en el tercer cuarto. Estaba corriendo hacia la línea lateral y plantó su pie izquierdo, y su rodilla pareció torcerse severamente mientras era derribado.

Jugadores de ambos equipos se arrodillaron mientras atendían a Tyreek Hill, y se le colocó una férula de aire sobre la pierna antes de ser sacado del campo en un carrito y llevado a un hospital.

Mike McDaniel dijo que aún no ha recibido ninguna indicación de que la lesión podría requerir múltiples cirugías y no dio un cronograma de recuperación. También mencionó que ha escuchado “buenas cosas” respecto a un posible daño nervioso.

56 touchdowns tiene Tyreek Hill en su carrera en la NFL

Ahora dependerán de otros creadores de juego en su ofensiva para darle la vuelta a su temporada. Después de iniciar 0-3, los Dolphins lograron su primera victoria de la temporada, corriendo para 123 yardas y forzando tres pérdidas de balón.

Mike McDaniel comentó que el equipo podría potencialmente firmar a un receptor para añadir profundidad.