Rodrigo Huescas debuta con una estupenda asistencia en Champions League, pero el Copenhague deja ir la victoria

Rodrigo Huescas jugó los 90 minutos del primer partido del Copenhague en la Champions League y el defensa mexicano logró una estupenda asistencia para el segundo gol de su equipo en el partido.

Lamentablemente, cuando el compromiso se encontraba en el tiempo de compensación, el Bayer Leverkusen logró empatar el marcador y el equipo de Rodrigo Huescas dejó ir su primera victoria de la temporada 2025-2026, pues el compromiso terminó 2-2.

El encuentro entre el conjunto danés y el equipo alemán estuvo lleno de emociones en los últimos minutos, pues el Copenhague tuvo la oportunidad de meter el tercer tanto del partido al estar dos contra uno al ataque, pero Yoram Zague se equivocó en el pase y terminó cediendo la pelota a la defensa del Leverkusen.

¿Cómo fue la asistencia de Rodrigo Huescas?

Rodrigo Huescas se ha vuelto una pieza fundamental en el esquema táctico de Jacob Neestrup, pues el técnico danés le ha dado la confianza al defensa mexicano de disputar los 90 minutos del primer partido de Champions League y al final él aprovecha esa oportunidad para irse con una asistencia.

Huescas demostró un gran nivel en el encuentro ante el Bayer Leverkusen. La jugada del segundo gol inició con un contragolpe por parte del Copenhague; Marcos López detuvo la jugada en el medio campo y mandó un trazo largo para Yoram Zague. Rodrigo Huescas le pasó por la espalda y su compañero respetó el esfuerzo; el mexicano mandó un centro preciso a la cabeza del brasileño Robert, para que guardara el esférico en la red del equipo rival.

Rodrigo Huescas está viviendo su primera experiencia en la Champions League y, junto a su equipo, tendrán partidos difíciles si quieren avanzar a la siguiente fase, pero con lo que demostraron en el encuentro ante el Leverkusen, el Copenhague podría ser una de las sorpresas de la temporada.

¿Cuándo será el próximo partido de Rodrigo Huescas en Champions League?

El Copenhague sacó un punto en su primer partido de la temporada 2025-2026 de la Champions League ante el Bayer Leverkusen y el conjunto danés ya se prepara para su siguiente encuentro, en donde podrían sacar su primera victoria de la campaña.

Rodrigo Huescas y compañía se medirán ante el Qarabag en la segunda jornada de la competencia, un equipo que, al igual que el Copenhague, llegó a la fase de liga de la Champions League desde el torneo de calificación.

El siguiente compromiso de Huescas en el torneo organizado por la UEFA será el próximo miércoles 1 de octubre de 2025 en punto de las 10:45, tiempo del centro de México.

