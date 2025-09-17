PSG estrena la defensa de su título en la Champions League con goleada sobre Atalanta

Jugadores del PSG celebran uno de sus goles contra el Atalanta en la Jornada 1 de la fase de liga de la Champions League.

El PSG comenzó su camino al bicampeonato de la Champions League con una goleada de 4-0 sobre el Atalanta en el Parque de los Príncipes, en la continuación de la Jornada 1 de la fase de liga del torneo de clubes más importante de Europa.

Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos fueron los autores de las anotaciones del equipo francés, que también es el actual monarca de la Supercopa de Europa.

It only took the champions of Europe 133 seconds to score their first Champions League goal of the season.





El PSG estrenó de manera exitosa la defensa del título de Champions League que consiguió tras imponerse por un categórico 5-0 al Inter de Milán en la final de la pasada edición del certamen.

Bayern Múnich vence de local al Chelsea

Un doblete de Harry Kane y un autogol de Trevoh Chalobah le permitieron al Bayern Múnich superar 3-1 al Chelsea en el Allianz Arena.

El gol en propia puerta de Trevoh Chalobah al minuto 20 le abrió la puerta a los bávaros para su triunfo sobre los Blues, actuales campeones del Mundial de Clubes.

Harry Kane consiguió su primer gol del juego con un penalti al 27′ y dos minutos más tarde el Chelsea descontó por conducto de Cole Palmer.





Chalobah empujó el balón en propia puerta, tras un centro de Michael Olise.





El inglés no falló desde los once pasos para pooner el segundo de los alemanes.





Kane apareció de nueva cuenta al minuto 63 al definir con un disparo de derecha en el área tras una asistencia de Serge Gnabry.

Liverpool vence en la compensación al Atlético de Madrid

Uno de los partidos más esperados en la primera jornada de la Champions League era el Liverpool vs Atlético de Madrid y no decepcionó, pues los Reds se impusieron 3-2 a los Colchoneros en el tiempo de compensación gracias a un gol de Virgil van Dijk al minuto 92 en Anfield.

Todo parecía encaminado a un triunfo fácil del equipo inglés, que antes de los 10 minutos ya ganaba 2-0 gracias a los tantos de Andrew Robertson (4’) y Mohamed Salah (6′).

Marcos Llorente convirtió los dos goles del Atlético de Madrid, el primero de ellos en la compensación de la primera mitad (48′) y el segundo al minuto 81 para poner el 2-2 parcial.

Pero Virgil van Dijk fue el héroe del Liverpool al conseguir el gol de la victoria del actual monarca de la Premier League con un remate de cabeza al 92′ tras un servicio de Dominik Szoboszlai en un tiro de esquina.

