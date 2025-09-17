Juan Celaya ofrece jugosa recompensa tras terrible accidente vial que sufrió en la Ciudad de México (VIDEO)

Juan Celaya perdió su celular después de sufrir un percance vial en la Ciudad de México.

El clavadista regiomontano Juan Celaya ofreció una recompensa a quien encuentre su celular, mismo que perdió momentos después de sufrir un percance vial en las calles de la Ciudad de México, tras salir del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

El medallista olímpico en París 2024 recurrió al público por medio de las redes sociales de Osmar Olvera, con quien tuvo un percance saliendo del CNAR en su carro, al caer en un bache, cuando ambos se dirigían a Campo Marte para participar en el desfile militar del 16 de septiembre.

“Tuvimos un percance saliendo del CNAR, sobre avenida Añil y Churubusco, caímos en un bache. Al momento de estar cambiando la llanta con mi celular empecé a iluminar para ver dónde podíamos poner el gato”, comentó Juan Celaya.

Así fue como Juan Celaya perdió su celular

En el video, Juan Celaya explicó que dejó su celular en la calle y que cuando regresó a buscarlo con Osmar Olvera, el teléfono móvil ya no se encontraba ahí, por lo que le prometió una recompensa a la persona que lo encontrara.

“Terminando de cambiar la llanta, Osmar y yo nos subimos al coche y se quedó mi celular ahí en la calle, regresamos y ya no estaba mi celular. Pedirle ayuda a todos ustedes que me regresen mi celular, ofrezco una recompensa”, señaló al respecto el clavadista de 27 años.

Juan Celaya recupera su celular... pero no de la mejor forma

Después de varias horas de incertidumbre, Juan Celaya agradeció el apoyo de la gente y dio a conocer que ya tenía su celular de regreso, mas no en las mejores condiciones.

“Les agradezco bastante el apoyo para encontrar mi celular, ya lo tengo. Me lo estaban guardando unos malandrines por ahí enterrado en la tierra, pero ya quedó”, reveló el también medallista mundial y panamericano.

Por último, Juan Celaya le pidió a sus seguidores que le recomendaran un lugar de confianza para que le ayudaran a perfilar de manera correcta su celular, mismo que dejaron chueco las personas que se lo habían encontrado.

“Si conocen de algún lugar de confianza que me puedan ayudar a volver a perfilar mi celular se los agradecería también bastante”, dijo el medallista de plata en París 2024 en una de sus instastories, donde también mostró cómo quedó su teléfono tras haberlo recuperado.

EVG