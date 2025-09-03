El oro en Los Ángeles, objetivo de Juan Celaya

La excelencia para algunos deportistas no solamente es la una opción, es la única, y el clavadista Juan Celaya es un ejemplo de ello. El regiomontano de 26 años de edad se siente feliz con los logros conseguidos en su carrera, pero no está conforme y tiene la mente puesta en conseguir más medallas mundiales y olímpicas para engrandecer su palmarés. Su objetivo es claro y es el oro en LA28.

El originario de Monterrey, Nuevo León, ganó la plata en el trampolín sincronizado de 3 metros con el capitalino Osmar Olvera en el Campeonato Mundial de Natación que se llevó a cabo en Singapur entre el 11 de julio y el 3 de agosto, con un tiempo mejor que el conseguido el año pasado en esta misma prueba en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El Dato: La competencia más próxima para Juan Celaya es un selectivo nacional en diciembre rumbo a las Copas del Mundo del próximo año, a celebrarse en Guadalajara, Canadá y Beijing.

“Estoy contento, no satisfecho, todavía me falta bastante por seguir recorriendo y voy a trabajar para tener más medallas en mi currículum. Muy contento por el desempeño que tuvimos en el campeonato del mundo, fue una de las cosas que trabajamos él (Osmar Olvera) y yo, superar la marca que tuvimos en Juegos Olímpicos, y rompimos nuestro récord personal. Seguimos dándole pelea a los chinos”, reconoció Juan Celaya en exclusiva con La Razón.

El tres veces medallista en Juegos Panamericanos admitió que su pendiente es mejorar su consistencia en sus clavados en las pruebas individuales de trampolín de 1 y 3 metros, pruebas en las que acabó en los puestos 14 y 23, respectivamente, en el Mundial de Singapur.

“(Me faltó) consistencia, es la primer competencia grande que tengo en la parte individual, siempre había ido a campeonatos del mundo en la parte de sincronizados. Ahora que los jueces me vean en el individual creo que es muy importante tener ese seguimiento con ellos y aprovechar las Copas del Mundo para que me vean competir en la parte individual”, profundizó al respecto Celaya Hernández.

El doble medallista mundial hizo énfasis en lo mucho que le ha ayudado las visualizaciones que ha trabajado con su psicólogo desde los Juegos Olímpicos del año pasado, pues eso le ha permitido sentir más tranquilidad durante sus competencias y estar tranquilo en todo momento.

“En la parte psicológica trato de estar al corriente con mi psicólogo, ver cómo me siento en los entrenamientos, cómo me puedo sentir en las competencias, tratar de hacer visualizaciones más específicas, que es lo que siento que me ha funcionado desde París 2024, y para estar enfocado en el momento y no estar dudoso, que me sienta más tranquilo al momento de realizar los clavados en la competencia”, remarcó el medallista.

El objetivo más importante para Juan Celaya es ganar el oro olímpico en Los Ángeles 2028. Pero antes de eso, el regio sueña con competir por primera vez en su carrera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, justa que se realizará el próximo año en Santo Domingo, República Dominicana.

“Tener un buen desempeño en sincronizados de Copa del Mundo y el próximo año son los Juegos Centroamericanos, quiero ir a mis primeros Juegos Centroamericanos, nunca he ido, ésa es mi meta a mediano plazo. A largo plazo, ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, enfatizó Celaya Hernández.

El clavadista de 26 años reconoció que, más allá de los buenos resultados en conjunto con Osmar Olvera, la relación con el capitalino fuera de la alberca es de lo mejor, debido a que comparten aficiones.

“Es bastante agradable pasar tiempo con él, no he tenido ningún problema desde que lo conozco. Compartimos bastantes gustos similares en cuanto a los deportes, en el futbol americano, la MMA, la UFC. Creo que hacemos buena mancuerna fuera y dentro, es muy buen amigo”, subrayó Juan Celaya en entrevista exclusiva.

Podio en trampolín en Singapur 2025 │ Mejores marcas personales │ Logros del regiomontano ı Foto: Imagen: La Razón de México