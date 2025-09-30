Real Madrid golea al Kairat con triplete de Kylian Mbappé y logra su segundo triunfo en Champions League

Kylian Mbappé festeja con Vinícius Jr. uno de sus goles en el triunfo del Real Madrid sobre el Kairat Almaty en Champions League.

Un triplete de Kylian Mbappé, más los tantos de Eduardo Camavinga y Brahim Díaz le permitieron al Real Madrid imponerse 5-0 en su visita a Kazajistán ante el Kairat Almaty en el arranque de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, con lo que los dirigidos por Xabi Alonso lograron su segundo triunfo en la actual edición del certamen.

Kylian Mbappé consiguió su primer gol del encuentro al minuto 25 desde el manchón penal luego de que Franco Mastantuono sufrió una falta de Sherkhan Kalmurza.

El atacante francés se hizo presenta en la pizarra de nueva cuenta en los primeros momentos de la parte complementaria, cuando al minuto 52 definió de manera exquisita arriba del guardameta del equipo local, tras un pase largo de Thibaut Courtois en un contragolpe.

Kylian Mbappé logró su tercer y último gol del partido al minuto 73 con un fogonazo de derecha fuera del área para dejar estático al cancerbero del Kairat Almaty, Sherkhan Kalmurza.

Con su tercer tanto en Kazajistán, Donatello llegó a 60 anotaciones en la Champions League, de los cuales 12 los ha conseguido desde su llegada al Real Madrid la temporada pasada, pues con el PSG logró 42 y los otros seis fueron durante su etapa con el Mónaco.

El francés Eduardo Camavinga puso el 4-0 de los merengues con un remate de cabeza al minuto 83 tras un servicio de Rodrygo. Brahim Díaz puso cifras definitivas con su anotación al minuto 93.

