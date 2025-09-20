Kylian Mbappé sigue intratable y marca un golazo en la victoria del Real Madrid ante el Espanyol

Kylian Mbappé y Éder Militão anotaron desde fuera del área para ayudar al Real Madrid a superar el sábado 2-0 al Espanyol en LaLiga, infligiendo al equipo de Barcelona su primera derrota.
El Espanyol le dio a Militão un pequeño espacio y el defensor brasileño disparó de potente de derecha al ángulo a los 22 minutos. Marko Dmitrovic se estiró y alcanzó a tocar el balón con los dedos, pero no pudo detener el potente tiro.
Kylian Mbappé vuelve a anotar gol con el Real Madrid
Fue el turno de Kylian Mbappé a los 47 minutos, y con tiempo escogió a donde enviar su disparo que Dmitrovic solo pudo ver cómo se anidaba en la red.
Mbappé lleva siete goles en seis partidos para el Madrid esta temporada, incluyendo un doblete en su victoria 2-1 sobre el Marsella para comenzar la Champions League.
El Madrid se colocó cinco puntos por delante del Espanyol y del Barcelona, que el domingo recibe al Getafe, quinto clasificado, en el Estadi Johan Cruyff de 6.000 asientos.
El centrocampista inglés Jude Bellingham entró como suplente en los minutos finales en su primera aparición desde que se sometió a una operación en su hombro izquierdo el 16 de julio.
