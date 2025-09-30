Chicharito, único campeón de Premier de los 7 que actualmente juegan en Liga MX

A pesar de que solamente ha anotado tres goles desde que volvió a Chivas y que este torneo apenas registra 88 minutos tras 11 jornadas, Javier Chicharito Hernández es el único futbolista campeón de Premier League de los siete que jugaron en Inglaterra y que actualmente militan en la Liga MX.

El delantero de 37 años de edad, envuelto en la polémica en los últimos meses por sus publicaciones en redes sociales, ganó el título de la liga inglesa en su primera temporada con el Manchester United, la 2010-11, cuando los Red Devils obtuvieron 80 puntos a lo largo de las 38 jornadas de la competencia.

El Chicharito Hernández repitió el logro dos campañas más tarde, en la 2012-2013, luego de que los entonces dirigidos por Sir Alex Ferguson cosecharon 89 puntos a lo largo del certamen.

El Dato: Chicharito Hernández fue parte de una de las generaciones doradas del Manchester United comandado por Sir Alex Ferguson. Compartió vestidor con Wayne Rooney.

Por su parte, el colombiano James Rodríguez, el costarricense Keylor Navas, el galés Aaron Ramsey, el ecuatoriano Enner Valencia y los franceses Anthony Martial y Allan Saint-Maximin no se coronaron en la Premier League durante sus respectivas etapas en el máximo circuito de Inglaterra.

Todos ellos llegaron a la Liga MX este año, pero James Rodríguez lo hizo en el pasado Clausura 2025 para unirse a las filas del León, en tanto que Enner Valencia vive su segunda etapa con el Pachuca, club en el que ya había estado en el ciclo 2013-2014, además de que también formó parte de Tigres (2017-2020). Velencia estuvo en West Ham y Everton entre 2014 y 2017, mientras que Rodríguez tuvo una breve etapa con el Everton en el ciclo 2020-2021.

Aaron Ramsey, uno de los refuerzos de Pumas en el Apertura 2025, estaba en las filas del Arsenal en la época en la que Javier Hernández pertenecía al Manchester United, pero la mejor temporada de los Gunners en aquel periodo fue la 2011-2012, misma en la que culminaron terceros con 70 puntos.

Anthony Martial, el último fichaje del Monterrey para el actual torneo, llegó a las filas del Manchester United en el 2015, año en el que Hernández Balcázar tuvo una segunda y efímera etapa con los Red Devils tras su única temporada con el Real Madrid, pero el francés no pudo ganar la Premier League, si bien cosechó cuatro trofeos con los Diablos Rojos en otras competencias.

El francés Allan Saint-Maximin, una de las caras nuevas del América en la campaña, estuvo cuatro años en la Premier League con el Newcastle United, cuyo mejor desempeño en ese lapso fue en la Temporada 2022-2023, en la que terminó en el cuarto sitio con 71 puntos.

Por su parte, el veterano costarricense Keylor Navas, portero de Pumas a partir de este certamen, tuvo un breve paso en Inglaterra con el Nottingham Forest, equipo con el que disputó 17 encuentros en el 2023. El club terminó la campaña en el decimosexto puesto.

El Chicharito Hernández tuvo una segunda etapa en la Premier League del 2017 al 2019 con el West Ham United, con el que estuvo muy lejos de los primeros planos, pues en el periodo 2017-2018 los Hambres terminaron decimoterceros de la clasificación y en el 2018-2019 finalizaron en la décima posición.

El también máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana de igual manera puede presumir de haber sido ya campeón de la Liga MX, pues precisamente en el torneo en el que debutó con Chivas, el Apertura 2006, cuando el Rebaño conquistó su decimoprimer trofeo liguero.

De los otros seis futbolistas, el otro que también ya sabe lo que es ser campeón en México es Enner Valencia, quien ganó dos ligas en su etapa con Tigres, las correspondientes a los Torneos Apertura 2017 y Clausura 2019.

Hace un par de años regresó Javier Hernández al equipo de sus amores. Su arrribo a las Chivas Guadalajara era para resolver varios problemas, entre ellos la falta de gol, de liderazgo y tener un emblema del club en sus filas, pero lamentablemente para los rojiblancos no se ha logrado el objetivo.

Todo apunta a que en diciembre cambie de equipo. Se rumora que podría regresar a Inglaterra para jugar en la Segunda División, pues quiere pasar más tiempo con sus hijos y ellos viven en Europa con su mamá.