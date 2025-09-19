Champions League 2025: Así va la tabla general después de la Jornada 1 de la fase de liga

Marcus Rashford le dio la victoria al Barcelona con un doblete.

Después de cuatro meses de espera y ver al Paris Saint-Germain campeón por primera vez, regresó la Champions League con encuentros que sorprendieron a muchos aficionados y el esperado debut del mexicano Rodrigo Huescas con el Copenhague.

La Jornada 1 inició con el partido entre el Real Madrid y el Marsella, donde los merengues lograron sacar la victoria por la mínima, con dos penales anotados por parte de Kylian Mbappé. Además, tuvimos el regreso de Kevin de Bruyne al Etihad Stadium, aunque solo pudo jugar 26 minutos por la expulsión de Giovanni di Lorenzo.

Tras 18 juegos en el viejo continente, la tabla general de la fase de liga se va perfilando y algunos de los favoritos no dejaron ir la oportunidad de llevarse los tres puntos para ponerse en los primeros lugares de la clasificación.

Estos fueron los resultados de la Jornada 1 de la Champions League

Athletic Club 0-2 Arsenal

PSV 1-3 Royale Union Saint-Gilloise

Tottenham 1-0 Villarreal

Juventus 4-4 Borussia Dortmund

Benfica 2-3 Qarabag

Real Madrid 2-1 Marsella

Slavia Praha 2-2 Bodo/Glimt

Olympiacos 0-0 Pafos

Ajax 0-2 Inter de Milán

PSG 4-0 Atalanta

Liverpool 3-2 Atlético de Madrid

Bayern 3-1 Chelsea

Copenhague 2-2 Bayer Leverkusen

Brujas 4-1 Monaco

Newcastle 1-2 Barcelona

Sporting de Lisboa 4-1 Kairat Almaty

Frankfurt 5-1 Galatasaray

Manchester City 2-0 Napoli

Equipos como el Qarabag, que llegaron desde el torneo de calificación a la fase de liga, dieron la sorpresa en la primera jornada de la Champions League, además de resultados impresionantes como el 4-4 entre le Juventus y el Borussia Dortmund.

Así va la tabla general de la Champions League tras la Jornada 1

Después de una jornada, el Frankfurt es el equipo que lidera la tabla general y detrás de ellos vienen los actuales campeones, el Paris Saint-Germain, pues el conjunto alemán goleó 5-1 al Galatasaray y los parisinos vencieron 4-0 al Atalanta, consiguiendo una diferencia de goles de +4.

La siguiente jornada de la Champions League se jugará a finales de septiembre y principios de octubre, pues los primeros partidos se disputarán el martes 30 y la actividad finalizará el miércoles 1.

