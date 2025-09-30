Fue referente en el América y ahora es entrenador de una selección sudamericana de renombre

Las eliminatorias sudamericanas cobraron la ‘cabeza’ de Fernando Batista, entrenador que fue despedido de la Selección de Venezuela luego del fracaso en la misión de clasificar al equipo al Mundial 2026, por lo que la Vinotinto buscó de inmediato a su reemplazo y el elegido fue nada menos que un jugador que militó en el América y en su momento se volvió referente de las Águilas.

Se trata del exdefensor azulcrema Oswaldo Vizcarrondo, quien será en director técnico interino de Venezuela para los partidos amistosos ante Belice y Argentina, que ya está calificada a la Copa del Mundo 2026 con 38 puntos y es líder, mientras que la Vinotinto tiene 18 unidades y es antepenúltima.

Del América a DT de Venezuela

“Oswaldo Vizcarrondo será el director técnico interino de La Vinotinto para los amistosos de la Fecha FIFA de octubre ante Argentina y Belice. Lo acompañarán Fernando Aristeguieta y Mario Rondón como asistentes técnicos en su grupo de trabajo. Finalizados los compromisos Vizcarrondo continuará al mando de la Vinotinto Sub-17, enfocando su preparación para el Mundial de Catar de la categoría”, informa la Selección Venezolana.

TE RECOMENDAMOS: Futbol internacional Real Madrid golea al Kairat con triplete de Kylian Mbappé y logra su segundo triunfo en Champions League

La Federación de Venezuela explica que Oswaldo Vizcarrondo solo estará en los dos amistosos de la Fecha FIFA, pero no se quedará, pues una vez finalizados los partidos ante Argentina y Belice, el exjugador regresará al mando de la Selección Venezolana Sub-17, de la cual es el DT de cara al Mundial de la especialidad.

📋 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚: Fecha FIFA de octubre.



Estos son los 32 convocados para enfrentar a Argentina y Belice en los amistosos internacionales de octubre.#SiempreVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/Wman7J4qOz — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 30, 2025

La Liga MX al rescate de Venezuela

Oswaldo Vizcarrondo jugó en La Liga MX en el América, en el Clausura 2012, siendo un defensor que cumplió en su estancia en Coapa, pues tan solo estuvo en 12 partidos y después se marchó al Lanús de Argentina. Tras esta experiencia se marchó a Europa, especificamente al Nantes de Francia.

En el Nantes estuvo de 2013 a 2017, para después ir a otro club francés, el Troyes, en donde se retiró en 2019 como profesional.

Vizcarrondo no será el único exjugador de la Liga MX que estará en el cuerpo técnico de la Selección de Venezuela para la Fecha FIFA, pues uno de sus auxiliares será nada menos que Fernando Aristeguieta, delantero que es recordado con cariño en Puebla, pues en un momento complicado para La Franja fue de los pocos jugadores que daba la cara.

aar