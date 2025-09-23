Christian Horner se va de Red Bull con 100 mdd

Horner, la última ocasión que estuvo al frente de Red Bull en julio.

Christian Horner y Red Bull anunciaron que completaron el proceso de salida del directivo. Lideró al equipo a un total de ocho campeonatos de pilotos en la Fórmula 1, dos meses después de que fuera removido de su cargo.

El equipo emitió un comunicado en el que indicó que Christian Horner dejaría el puesto, ayer. No brindó más detalles aunque los medios especializados aseguran que le pagó 100 millones de dólares para que dejara su cargo y ambas partes pudieran terminar de manera tranquila.

El Dato: Ferrari sigue decepcionando en la Temporada 2025 de la Fórmula 1. En el Gran Premio de Azerbaiyán terminó Lewis Hamilton en octavo y Charles Leclerc en noveno.

“Liderar Red Bull Racing ha sido un honor y un privilegio. Cuando comenzamos en 2005, ninguno de nosotros podría haber imaginado el viaje que nos esperaba: los campeonatos, las carreras, las personas, los recuerdos”, dijo Christian Horner en el comunicado.

TE RECOMENDAMOS: Son líderes con 23 unidades Larcamón supera el mejor inicio del Cruz Azul tras 14 torneos

El británico había estado alejado del paddock de Fórmula 1 desde julio, cuando la empresa matriz de Red Bull dijo que había “liberado a Christian Horner de sus funciones operativas con efecto inmediato” y nombró a Laurent Mekies en su lugar.

Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de proyectos corporativos e inversiones de la empresa Red Bull, agradeció a Christian Horner por “su trabajo excepcional durante los últimos 20 años”.

14 títulos en total ganó el directivo con el equipo austriaco

Christian Horner fue director del equipo Red Bull desde que ingresó a la F1 como constructor completo en 2005. Su última carrera a cargo del equipo fue el Gran Premio de Gran Bretaña, en una temporada en la que el equipo había sufrido para darle pelea a McLaren, la escudería líder de la Fórmula 1.

“Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado, batiendo récords y alcanzando metas que nadie habría imaginado. Mi mayor satisfacción ha sido reunir y dirigir a un grupo extraordinario de personas talentosas”, dijo.

Una serie de ejecutivos de alto perfil también habían dejado el equipo en el último año y medio, incluido el reconocido diseñador de autos, Adrian Newey.

Desde que Christian Horner fue removido, Max Verstappen ha sumado dos victorias para Red Bull en cinco carreras bajo Mekies, incluido el Gran Premio de Azerbaiyán del domingo, así como una carrera sprint.

El año pasado, Christian Horner fue acusado de mala conducta hacia una empleada del equipo.

Una investigación realizada en nombre de la empresa Red Bull desestimó la acusación, al igual que una investigación adicional realizada después de que la empleada apelara contra el fallo inicial, dijo Red Bull en ese momento. Horner permaneció a cargo del equipo de Fórmula 1 durante todo el proceso.

Mucho se comenzó a rumorar que el directivo llegaría a la nueva escudería de la Fórmula 1. Algunos periodistas resaltaron que se sumaría a Checo Pérez y Valtteri Bottas en Cadillac, pero los dueños del equipo estadounidense ya salieron a desmentir dicho rumor.

Por otra parte, después de lograr un sorprendente podio en el Gran Premio de Azerbaiyán, Carlos Sainz Jr. volvió a ponerse al volante horas después. Esta vez, en una furgoneta alquilada junto a Charles Leclerc.

El volante quería llegar a casa en Mónaco después de un frustrante fin de semana que incluyó un accidente en la clasificación y un noveno lugar en la carrera. El clima se interpuso, obligando al vuelo de los dos pilotos de Fórmula 1 a desviarse de Niza, Francia, a Italia.

“Así que, después de un fin de semana muy difícil en Bakú, pensé que no podría empeorar, pero...”, comentó Leclerc en un video publicado en Instagram el domingo por la noche. Luego giró la cámara para mostrar a Carlos Sainz, su antiguo compañero de equipo en Ferrari, al volante en un túnel.

“Nos desviaron por una tormenta. No pudimos aterrizar en Niza, así que aterrizamos en el centro de Italia, alquilamos una furgoneta y ahora estamos en camino a Mónaco”, dijo Sainz, cuyo tercer lugar el domingo fue el mejor resultado de Williams en cuatro años.

Carlos Sainz luego pareció bromear sobre acelerar para llegar a casa más rápido. Pero Charles Leclerc se opuso.

“Conducción de dos horas, y lo haremos en una hora y media”, dijo Carlos Sainz.

“¡No!”, exclamó Leclerc, y Carlos Sainz respondió: “No, no, no, nunca”.