Dónde ver EN VIVO Y GRATIS desde México el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

La Temporada 2025 de la Fórmula 1 continúa con una carrera clave para el futuro de la competencia, el Gran Premio de Singapur, la décima octava parada del serial y que podría acercar a algunos volante a los primeros lugares del Campeonato de Pilotos, el cual lidera Oscar Piastri y Lando Norris.
George Russell fue el piloto más rápido en la clasificación de la carrera este sábado, así que largara desde la primera posición en la parrilla de salida el domingo, el segundo puesto fue para Max Verstappen y en el tercer escalón culminó Oscar Piastri.
Esta carrera se podría perfilar como una de las mejores de la temporada, pues el Circuito Urbano Marina Bay tiene cuatro rectas en donde los aficionados podrían ver diferentes rebases por parte de los pilotos a lo largo de las 62 vueltas que consta la carrera.
Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1
El Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 se correrá este domingo, 5 de octubre, en el Circuito Urbano Marina Bay, ubicado en Singapur. El semáforo apagará sus luces en punto de las 6:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports Premium. También estará disponible en F1 TV.
Fecha: domingo 5 de octubre del 2025
Hora: 6:00
Estadio: Circuito Urbano Marina Bay
Transmisión: Fox Sports Premium y F1 TV
Así quedo la parrilla de salida para el Gran Premio de Singapur
- George Russell
- Max Verstappen
- Oscar Piastri
- Andrea Kimi Antonelli
- Lando Norris
- Lewis Hamilton
- Charles Leclerc
- Isack Hadjar
- Oliver Bearman
- Fernando Alonso
- Nico Hulkenberg
- Alexander Albon
- Carlos Sainz
- Liam Lawson
- Yuki Tsunoda
- Gabriel Bortoleto
- Lance Stroll
- Franco Colapinto
- Esteban Ocon
- Pierre Gasly
Max Verstappen quiere recortar distancias con los McLaren
Los dos pilotos de McLaren demostraron el poderío de sus monoplazas y sus habilidades al volante desde el inicio de la Temporada 2025 de la Fórmula 1, pero en las últimas dos carreras los resultados no han sido los esperados por la escudería británica, pues en una de ellas Lando Norris abandonó la competencia.
Por este motivo, Max Verstappen, quien ha ganado los últimos dos grandes premios, en Italia y Azerbaiyán, todavía ve la luz al final del camino, pues ha conseguido recortar distancias con los volantes del equipo Papaya.
Mad Max está en busca de seguir recortando puntos con los líderes del Campeonato de Pilotos; actualmente tiene 255 puntos, una diferencia de 44 unidades con Lando Norris, segundo lugar, y de 69 con Oscar Piastri, primer lugar de la tabla general.
DCO