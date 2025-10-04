¿Cuántos goles ha hecho Gilberto Mora con México en el Mundial Sub-20?

Gilberto Mora ha sido el futbolista más destacado de México en el Mundial Sub-20, torneo en el que ha anotado tres goles, los cuales fueron claves para que los dirigidos por Eduardo Arce consumaran su clasificación a octavos de final.

El jugador de los Xolos de Tijuana ha convertido la mayoría de las anotaciones de la Selección Mexicana en la justa que se desarrolla en Chile, donde el Tricolor registra cinco anotaciones después de sus tres compromisos de fase de grupos.

¿Cuántos puntos le dieron a México los goles de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana culminó la fase de grupos del Mundial Sub-20 con una cosecha de cinco unidades, producto de sus empates con Brasil y España y su victoria sobre Marruecos.

Cuatro de esas unidades fueron gracias a los tres goles de Gilberto Mora, quien fue el autor de los dos tantos del Tricolor en el 2-2 ante España y de la solitaria diana con la que los aztecas superaron 1-0 a Marruecos en la tercera y última jornada del Grupo C.

Por su parte, Alexei Domínguez y Diego Ochoa fueron los anotadores en la igualada 2-2 de México contra Brasil en el debut de ambas selecciones en el Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile.

Además de sus tres goles, Gilberto Mora también registra una asistencia en el campeonato, misma que consiguió en el primer cotejo del Tricolor, en el 2-2 contra la ya eliminada Brasil.

¿Cuántos partidos ha jugado Gilberto Mora a nivel mayor con México?

Gilberto Mora ha tenido participación en tres partidos con la selección mayor de México, con la que debutó el 28 de junio de este año en el triunfo por 2-0 sobre Arabia Saudita en los cuartos de final de la Copa Oro.

El mediocampista de los Xolos de Tijuana también tuvo actividad en la semifinal y final del certamen de Concacaf contra Honduras y Estados Unidos, respectivamente, a las que los dirigidos por Javier Aguirre vencieron en su camino al título regional.

Se espera que las próximas apariciones de Gilberto Mora con el Tricolor Mayor sean en la Fecha FIFA de noviembre, en la que México enfrentará a Uruguay y Paraguay en duelos amistosos como parte de su preparación para el Mundial del 2026.

EVG