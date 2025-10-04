¿En qué lugar terminó México en el grupo de la muerte del Mundial Sub-20?

México realizó un estupendo trabajo en la fase de grupos del Mundial Sub-20, terminando sus tres encuentros sin conocer la derrota y avanzando a los octavos de final para enfrentarse a Chile, los anfitriones del torneo juvenil.

El equipo comandado por Eduardo Arce culminó en el segundo puesto del grupo de la muerte, donde estuvieron España, Brasil, Marruecos y México. El conjunto africano fue el primer puesto de su sector, la Roja quedó en tercer puesto y la Canarinha quedó oficialmente eliminada de la competencia.

La Selección Mexicana culminó la fase de grupos invicta, con dos empates ante Brasil y España y la victoria necesaria ante Marruecos, gracias a un penal anotado por el futbolista más joven del equipo, Gilberto Mora.

¡Estamos en Octavos! 🤩



Nos llevamos la victoria frente a Marruecos y ahora enfrentaremos a Chile en el Mundial Sub-20. 👏🏻#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/VheX8OtXUd — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

¿Cuándo jugará México ante Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20?

México ya está instalado en los octavos de final del Mundial Sub-20 y se medirán ante Chile en la primera ronda de la fase de eliminación, aunque será un encuentro difícil para el Tricolor porque ahora sí serán visitantes ante los anfitriones del certamen.

El compromiso entre los mexicanos y los chilenos se llevará a cabo el martes 7 de octubre en la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander y el partido arrancará en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México.

La Roja estará en busca de romper con el invicto que la Selección Mexicana aún presume en la Copa del Mundo Sub-20, un factor que podría ayudar al conjunto de Eduardo Arce para vencer a los anfitriones e instalarse en la siguiente ronda de la competencia juvenil.

#Sub20 | Incondicionales, aquí está el GOOOL de Morita.



Tercer gol de Gilberto Mora en este torneo, solamente Pedro Pineda hizo más (4) para México en un Mundial Sub-20#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️pic.twitter.com/pud9pWoEhB — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

Gilberto Mora, el mejor jugador de México en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora es una estrella generacional que México tiene que llevar de buena forma para que sea el próximo ídolo de todo el país; además, el mediocampista de los Xolos está siendo el mejor futbolista del equipo de Eduardo Arce en la Copa del Mundo Sub-20.

El joven de 16 años, que ya fue campeón de la Copa Oro con la Selección Mexicana Mayor, lleva tres goles y una asistencia en los tres partidos de la fase de grupos, y puede seguir sumando tantos en los octavos de final de la competencia.

Como dato, solamente Pedro Pineda consiguió más goles que Gilberto Mora en una Copa del Mundo Sub-20, con cuatro anotaciones, y está siendo sondeado por varios clubes europeos en este Mundial.

DCO