¿Cuándo juega México contra Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana se verá las caras con la anfitriona Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20.

México enfrentará a Chile, anfitrión del Mundial Sub-20, el próximo martes 7 de octubre en el partido con el que se pondrá en marcha la fase de octavos de final del torneo que se lleva a cabo precisamente en tierras chilenas, donde el Tricolor todavía va invicto.

El conjunto dirigido por Eduardo Arce consiguió su boleto a la segunda ronda de la competencia después de vencer 1-0 a Marruecos con gol de Gilberto Mora, la sensación de la justa, resultado con el que clasificó en el segundo lugar del Grupo C con cinco puntos.

¿Dónde será el juego entre México y Chile en el Mundial Sub-20?

El Estadio Elías Figueroa Brander, en la ciudad de Valparaíso, es el recinto en el que México medirá fuerzas ante Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20.

Es el mismo inmueble en el que la Selección Mexicana se impuso por la mínima diferencia a Marruecos en su tercer y último compromiso en el torneo con límite de edad, resultado con el que aseguró su pase a la fase de eliminación directa.

El cotejo de octavos de final del Mundial Sub-20 entre México y Chile, a celebrarse el martes 7 de octubre, comienza a las 13:30 horas tiempo del Centro de México, 16:30 hora local.

México venció a Marruecos y avanza a octavos de final, donde se medirá ante los locales, Chile.

Mora volvió a anotar. El chico sigue en gran nivel y el equipo pinta para llegar lejos en el #MundialSub20.



Quedaron por encima de Brasil y España, dos potencias del futbol mundial. pic.twitter.com/hYuF4eaJ4h — José Ramón Fernández (@joserra_espn) October 4, 2025

¿Cuántos goles ha anotado México en el Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana ha anotado cinco goles en lo que va del Mundial Sub-20, en el que acumula una victoria y dos juegos empatados.

México le marcó dos goles a Brasil en su debut en el torneo, y también hizo un par de anotaciones en su duelo de la segunda jornada contra España. Ambos encuentros culminaron igualados a dos tantos.

Gilberto Mora, la sensación del certamen, ha sido autor de tres de esas cinco anotaciones, la última de ellas en el triunfo por 1-0 sobre Marruecos, tanto que fue de penalti en el primer tiempo.

Los otros dos goles de México en lo que va del Mundial Sub-20 fueron de Alexei Domínguez y Diego Ochoa, ambos en el empate 2-2 con Brasil en la primera fecha de la fase de grupos del campeonato.

EVG