¡ESPELUZNANTE! Mateo Levy sale del México vs Marruecos noqueado y las imágenes son escalofriantes (VIDEO)

El primer tiempo del México vs. Marruecos nos dejó la escalofriante imagen de Mateo Levy saliendo en camilla. El delantero mexicano estaba jugando sus primeros minutos en el Mundial Sub-20, pero después de una jugada a balón parado, un rival le cayó encima y terminó noqueado en la cancha.

El futbolista del Cruz Azul fue inmovilizado y así se lo llevaron en camilla con dirección a la ambulancia; Levy será trasladado al hospital más cercano para valorar la salud del joven mexicano.

El árbitro central paró el juego para revisar la salud de los dos jugadores, aunque Mateo Levy fue el que se llevó la peor parte. Gilberto Mora se acercó a su compañero para ver como estaba; el futbolista de Xolos le hablaba, pero el cementero no daba respuesta, así que el joven de 16 años lo volteó en lo que arribaban las asistencias médicas para atenderlo.

🚨¡Se prenden las alarmas! 🚨Mateo Levy queda noqueado en el césped



📲📺¡Disfruta de todo el Mundial Sub-20 en VIX! 🟠 pic.twitter.com/4GgelAVC2n — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 4, 2025

Este es el terrible diagnóstico de Mateo Levy

Después de que salió en camilla e inmovilizado por quedar noqueado en el campo, en la transmisión del partido informaron que Mateo Levy sufrió una conmoción en campo; es por eso que tuvo que salir de cambio por Iker Fimbres.

Afortunadamente, el delantero mexicano se encuentra bien, ya recuperó el conocimiento y su familia está con él; además, lo llevaron a un hospital para que le realicen un examen neurológico para asegurarse de que todo se encuentra en orden dentro de su cabeza.

Tristemente, Mateo Levy tuvo que salir de cambio en su primer partido como titular en el Mundial Sub-20 y fue a los 33 minutos de juego del primer tiempo cuando abandonó el campo de juego.

#Sub20 |⏱️32' Cambio de nuestro equipo.



Sale Mateo Levy tras activarse el protocolo de conmoción cerebral.



Entra Iker Fimbres.

🇲🇽0-0 🇲🇦#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

¿Mateo Levy podrá seguir jugando el Mundial Sub-20?

Después de sufrir una conmoción cerebral en el primer tiempo, Mateo Levy fue llevado al hospital para revisarlo a fondo, pero tendrá que tener unos días de descanso antes de volver a las canchas en el Mundial Sub-20.

El jugador del Cruz Azul podrá volver con la Selección Mexicana, pero antes tiene que seguir las órdenes de los médicos, pues después de este terrible golpe en la cabeza el joven delantero necesita descanso.

En caso de que México siga avanzando en la Copa del Mundo Sub-20, podríamos ver el regreso de Mateo Levy en algunos días para seguir ayudando al Tricolor en el torneo organizado por la FIFA.

