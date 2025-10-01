Gilberto Mora es bautizado con peculiar apodo por prensa de España tras su doblete en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora celebra uno de sus goles en el México vs España del Mundial Sub-20.

La prensa de España se rindió ante el futbolista mexicano Gilberto Mora, a quien le puso el apodo de crackito luego del doblete que consiguió contra La Furia en el empate 2-2 que el Tricolor logró en su segundo partido en la fase de grupos del Mundial Sub-20 que se desarrolla en Chile.

El diario Sport fue el que bautizó como crackito al mediocampista de los Xolos de Tijuana, quien anotó ante España sus primeros dos goles en la Copa del Mundo con límite de edad, tantos que le permitieron a México cosechar su segundo punto en la competencia que se realiza en tierras chilenas.

GILBERTO MORA WITH HIS PLAYER OF THE MATCH AWARD! 🤩❤️



Two goals against Spain. 🇪🇸👏🏼 pic.twitter.com/fHdmvhzLQp — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 1, 2025

Gilberto Mora marcó el 1-0 parcial a favor de México al minuto 32 con una definición de derecha en el área tras una pared con Alexei Domínguez, extremo del Pachuca y otro de los futbolistas a seguir del Tricolor en el Mundial Sub-20. El jugador de Xolos marcó su segundo tanto al 87′ para el definitivo 2-2 con un sutil remate de derecha a pase de Elías Montiel.

Reacciones de la prensa de España ante el desempeño de Gilberto Mora

Mundo Deportivo, AS y Estadio Deportivo también llenaron de elogios al mexicano Gilberto Mora por su desempeño y sus goles contra España en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20 Chile 2025.

“Frustró la remontada de España”, fue la reacción de Mundo Deportivo, en tanto que Estadio Deportivo consignó que “Gilberto Mora frustra la remontada de España que inició un golazo de Pablo García”.

“La Rojita salió convencida ante México de que ganar la Copa del Mundo Juvenil todavía es posible, pero se topó con Gilberto Mora, un chico de 16 años que se está destapando como la gran figura del torneo”, resaltó AS en su crónica del 2-2 entre México y España en el Mundial Sub-20.

La prensa española quedó anonadada con el desempeño de Gilberto Mora. ı Foto: AS España

“Un doblete de Gilberto Mora, un niño maravilla de tan solo 16 años, heló a España, que acariciaba una victoria muy trabajada y la puso en una situación muy complicada”, reportó por su parte Sport.

¿Cuándo es el próximo juego de México y Gilberto Mora en el Mundial Sub-20?

Gilberto Mora y la Selección Mexicana volverán a las canchas en el Mundial Sub-20 el próximo sábado 4 de octubre, cuando midan fuerzas ante Marruecos en la tercera y última jornada del Grupo C del magno evento.

El duelo entre el Tricolor y los Leones del Atlas tendrá como sede el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en la ciudad de Valparaíso.

Gilberto Mora y compañía deben conseguir la victoria para asegurar su boleto a los octavos de final, fase a la que Marruecos ya clasificó luego de sus victorias sobre España (2-0) y Brasil (2-1).

