¡Es un hecho! Este es el futbolista mexicano al que quiere a toda costa un grande de la Premier League

Un club de la Premier League sigue muy de cerca a un seleccionado mexicano.

El joven futbolista mexicano Gilberto Mora no solamente está en la mira del Real Madrid, pues se dio a conocer que el Manchester United, uno de los grandes de la Premier League, también está interesado en el mediocampista de Xolos y seleccionado tricolor.

Medios ingleses reportan que visores de los Red Devils seguirán muy de cerca al joven jugador mexicano en el Mundial Sub-20, en el que es uno de los 21 integrantes de México en el evento con sede en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Man United will be heading to Chile to scout the forthcoming Under-20 World Cup and they already have some targets on their radar.



These include Nigerian goalkeeping starlet Ebeneezer Harcout and Mexico's top prospect Gilberto Mora.



with @UnitedInFocus https://t.co/8niGQZV6HA — Graeme Bailey (@GraemeBailey) September 25, 2025

Real Madrid fue el primer club europeo que puso el ojo en Gilberto Mora, quien a sus 16 años de edad es la joya del balompié nacional y ha sido llamado recientemente por Javier Aguirre a los partidos de la Selección Mexicana.

Lo que dicen del mexicano Gilberto Mora desde Inglaterra

Graeme Bailey, quien es especialista en temas relacionados al mercado de fichajes en TBR Football, fue el que reveló que el Manchester United tendrá marca personal sobre el mexicano Gilberto Mora en el Mundial Sub-20, donde también seguirá a otros jugadores como el nigeriano Ebeneezer Harcout.

“El Manchester United viajará a Chile para scoutear en el próximo Mundial Sub-20 y ya tiene algunos objetivos en su radar. Entre ellos se encuentran la estrella nigeriana Ebeneezer Harcout y la gran promesa mexicana Gilberto Mora”, señaló al respecto Garaeme Bailey.

Gilberto Mora, uno de los mexicanos a seguir en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora es uno de los futbolistas más destacados en la convocatoria hecha por Eduardo Arce para representar a la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 en Chile, donde el Tricolor vuelve al evento tras no asistir a la edición de Argentina 2023.

El mediocampista de Tijuana es el segundo futbolista con más minutos en la Liga MX de los seleccionados que estarán en la competencia en suelo chileno, con 2,068. Solamente lo supera Iker Fimbres, mediocampista del Monterrey (2,157).

Pero además de Gilberto Mora, la Selección Mexicana Sub-20 también cuenta con futbolistas interesantes como Elías Montiel, Alexei Domínguez y Amaury Morales, además de Obed Vargas, quien milita en el Seattle Sounders de la MLS.

Brasil, Marruecos y España son los rivales de México en el Grupo C del Mundial Sub-20 Chile 2025, primera edición a la que asiste el conjunto nacional desde su última aparición en la de Polonia 2019.

EVG