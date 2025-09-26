Dos jugadores de México entre los 10 más caros del Mundial Sub20

El Mundial Sub-20 arranca este sábado con el duelo entre Corea del Sur y Ucrania, y Japón contra Egipto. La Selección Mexicana se verá las caras en su debut ante Brasil, pero dentro del grupo también enfrentará a España y Marruecos. Este sector es considerado el de la muerte para el torneo que este año se celebra en Chile.

Eduardo Arce es el timonel nacional y va con lo mejor que tiene. Todos sus futbolistas tienen experiencia en el primer equipo de la Liga MX. Dos de los nombres que destacan son los de Obed Vargas y Elías Montiel; ambos figuran en la lista de los 10 jugadores más caros del Mundial Sub-20. El del Seattle Sounders está valuado en 9.3 millones de dólares y el de los Tuzos del Pachuca en 6.4 millones de dólares.

La selección que tiene los jugadores más valiosos es Argentina, pues apenas en el top 10 cuenta con cinco.

6 títulos del Mundial Sub20 tiene la Selección de Argentina

Para avanzar, los brasileños tendrán que hacer frente al llamado grupo de la muerte, que abarca también a México, un emergente Marruecos que busca consolidarse como potencia africana, y España, que presume una de las canteras más prolíficas del planeta.

Los mexicanos, a su vez, vuelven a un Mundial Sub-20 luego de perderse la última edición del torneo en Argentina 2023, quebrando una racha de cinco participaciones consecutivas.

El Tri presenta un planteamiento en el que casi todos sus jugadores ya tienen experiencia en la máxima categoría, como el volante Gilberto Mora, quien, con apenas 16 años, cumplió un notable papel con la selección que conquistó la reciente edición de la Copa Oro de la Concacaf. Hizo historia al convertirse en el anotador más joven de la primera división mexicana al marcar un gol el año pasado, a los 15 años.

El conjunto también tendrá entre sus filas a los volantes Obed Vargas (Seattle Sounders) y Elías Montiel (Pachuca). Vargas nació en Alaska y representó a Estados Unidos en equipos con restricción de edad antes de decantarse por México.

España también sufre con importantes bajas. Talentos precoces que podrían estar en Chile 2025, como Lamine, Pau Cubarsí o Dean Huijsen, ya están en plena dinámica con la selección absoluta.

Pero los comandados por Paco Gallardo aspiran a la cima y confían en recuperar terreno de la mano de la habilidad de sus jugadores, que ya están afianzados en clubes de envergadura de primera división, como Pablo García (Betis), Jon Martín (Real Sociedad), Jan Virgili (Mallorca), Rodrigo Mendoza (Elche), Adrián Liso (Getafe) y Joel Roca (Girona). También presentan a Iker Bravo, formado en las canteras del Barcelona, con paso por el Real Madrid y actual atacante del Udinese italiano.

Tradicional vitrina de las grandes revelaciones del fútbol mundial, el Mundial Sub-20 arranca el sábado en Chile con la mirada ávida por nuevas promesas, pero eclipsado por sonadas ausencias, como Lamine Yamal, Estevao o Franco Mastantuono.

Tampoco acude el vigente campeón, Uruguay, que no alcanzó a clasificarse.

Si en el pasado el torneo se ha consolidado como la cuna de jóvenes estrellas, como Lionel Messi, Diego Maradona, Mohamed Salah y Luis Suárez, esta edición tiene una agria escasez de nombres que, pese a su poca edad, ya brillan en las ligas de élite, por lo que muchos no han sido liberados por sus respectivos clubes.

El certamen se disputará hasta el 19 de octubre en cuatro sedes distribuidas por Chile, pero la cercanía con el inicio de la extensa temporada en algunas de las principales ligas europeas impidió la presencia de algunas estrellas emergentes.

Tal es el caso de Lamine Yamal, de 18 años. El delantero del Barcelona acaba de recibir, por segundo año seguido, el trofeo Kopa al mejor jugador menor de 21 años. Argentina y Brasil no pudieron citar a los atacantes Franco Mastantuono y Estevao, quienes acaban de dar el salto al fútbol europeo con el Real Madrid y el Chelsea, respectivamente.

Las ausencias obligaron a los equipos a replantear estrategias y buscar alternativas que permitan mantener la competitividad, al paso que nuevas promesas intentarán saltar al estrellato para proyectarse en la élite.

Chile acoge el torneo en un momento crítico para su fútbol nacional. Tras una desastrosa campaña en las eliminatorias sudamericanas, los chilenos se quedaron fuera del Mundial 2026 y ni irán al campeonato por tercera vez consecutiva, generando una ola de desilusión.

Pero el país sí confía en revertir los ánimos una vez arranque el torneo, que vuelve a territorio chileno casi cuatro décadas después de la edición de 1987. Para ello, ha apostado en la renovación de sus instalaciones deportivas con una inversión que superó los 13 millones de dólares. Además de mejoras en el Estadio Nacional de Santiago, se han realizado remodelaciones en los estadios de Valparaíso, Rancagua y Talca, las otras tres sedes de la competencia.

El sentimiento de desencanto quizás sea la mejor arma del seleccionador Nicolás Córdova, al frente de la Sub-20 desde 2023 y quien ha comandado la absoluta en su recta final, con la mirada puesta en la renovación generacional, con piezas como el delantero Francisco Marchant y el defensa Nicolás Suárez.

Brasil, Argentina y México se presentan como las potencias latinoamericanas con aspiraciones al título. España, Italia y Francia confían en recuperar el protagonismo europeo. La debutante Nueva Caledonia, territorio ultramar de Francia, quiere dejar huella.

