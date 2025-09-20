Futbol internacional

¿Cuándo empieza el Mundial Sub-20 y qué días son los partidos de México y contra quién?

La Selección Mexicana Sub 20, dirigida por Eduardo Arce, competirá en la Copa del Mundo de la categoría, a celebrarse en Chile, y lo hará en el grupo de la muerte

Futbolistas de la Selección Mexicana Sub-20 previo a un partido.
Futbolistas de la Selección Mexicana Sub-20 previo a un partido. Foto: Mexsport
Por:
Enrique Villanueva

Chile recibe el Mundial de futbol Sub-20 de la FIFA a partir del 27 de septiembre, mismo en el que la Selección Mexicana competirá y lo hará en el grupo de la muerte junto con selecciones de la talla de Brasil y España.

El evento a celebrarse en cuatro ciudades chilenas dará inicio con dos encuentros que se celebrarán de manera simultánea: Corea del Sur vs Ucrania y Japón vs Egipto.

La Selección Mexicana es una de las integrantes del Grupo C del Mundial Sub-20, mismo sector en el que además de España y Brasil también se ubica el representativo de Marruecos.

Fechas y rivales de los partidos de México en el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 debuta en la Copa del Mundo en Chile el domingo 28 de septiembre, cuando se vea las caras con su similar de Brasil en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago.

El segundo compromiso del conjunto dirigido por Eduardo Arce está programado para el miércoles 1 de octubre ante España, también en la capital de Chile.

La Selección Mexicana disputará su último partido en la fase de grupos del Mundial Sub-20 el sábado 4 de octubre, cuando enfrente a Marruecos en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso.

Jugadores destacados de la Selección Mexicana Sub-20

La Selección Mexicana competirá en el Mundial Sub-20 de Chile con una base de futbolistas destacados por su experiencia en la Primera División del balompié nacional, siendo el más sobresaliente de ellos el mediocampista Gil Mora, quien formó parte del plantel de la Selección Mayor que se coronó en la Copa Oro.

Pero el jugador de los Xolos del Tijuana no es el único a seguir del Tricolor en el magno evento, pues en el mismo también estarán Alexei Domínguez, Elías Montiel, Hugo Camberos y Obed Vargas, quien juega en la MLS con el Seattle Sounders.

Con esta base de futbolistas es con la que México intentará tener un buen desempeño en el Mundial Sub-20 en Chile, justa en la que participarán 24 selecciones, divididas en seis grupos, del 27 de septiembre al 19 de octubre.

