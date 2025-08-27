La FMF anuncia los partidos internacionales que tendrán las Selecciones Menores Varoniles de México

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer el plan integral de preparación internacional para las diferentes categorías juveniles de México; en esta presentación estuvieron presentes Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo, y Andrés Lillini, quien encabeza la Dirección de Selecciones Nacionales Menores Varoniles.

Este proyecto se realiza para tener una gran preparación de cara a las competencias de la Concacaf, donde las selecciones Sub-20 y Sub-15 son las actuales campeonas de la región, mientras que la Sub-17 se impuso en su grupo bajo el formato actual de competencia.

Con la misión de seguir siendo los mejores de la región, la FMF decidió hacer una gira internacional, diseñada para consolidar la formación de los jugadores juveniles, desde la Sub-16, Sub-17, Sub-18 y Sub-20, contra equipos de alto calibre.

Las Selecciones Menores Varoniles tendrán partidos internacionales. ı Foto: Cortesía

Este año tanto la Sub-20 como la Sub-17 tienen una prueba de fuego al participar en las Copas del Mundo de Chile y Qatar, respectivamente, lo que representa un gran desafío para la Selección Mexicana y las giras de estas categorías se planearon para optimizar la preparación de ambas selecciones.

¿Cómo iniciará su gira cada categoría de la Selección Mexicana?

La Sub-20 iniciará su concentración en el CAR antes de realizar el viaje a Paraguay, donde terminarán su trabajo de preparación de cara a la Copa del Mundo en Chile; se medirán ante Arabia Saudita el 20 de septiembre y ante Colombia el 23 del mismo mes.

Del otro lado, la Sub-17 tendrá un partido más antes de meterse de lleno en la justa mundial; los jugadores se concentrarán en República Checa y enfrentarán a tres selecciones europeas antes de llegar a Qatar: se medirán contra Eslovaquia, Turquía y República Checa.

El proyecto que tiene la Sub-18 es para tener un alcance más amplio, ya que quieren proyectar a los talentos mexicanos en las principales ligas europeas, en esta ocasión la española.

Celebramos 98 años de compromiso con el futbol de nuestro país. 🇲🇽



Gracias a la afición, clubes y selecciones por caminar juntos en esta historia. ⚽️🤝 pic.twitter.com/xrk79KWOpx — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 24, 2025

Por su parte, la Sub-16 de la Selección Mexicana participará en el Torneo Internacional de Fuerzas Básicas, organizado por la Liga MX, en el que se verán las caras con clubes nacionales como Necaxa, Pumas, Santos y Rayados, además de rivales internacionales como Peñarol de Uruguay y los equipos de la MLS Orlando City y Real Salt Lake.

La Federación Mexicana de Futbol quiere continuar con el completo compromiso de seguir fortaleciendo el proceso formativo de las selecciones nacionales menores. La inversión en el talento juvenil es una de las apuestas más importantes para que cada categoría cuente con la preparación adecuada y siente las bases para el futuro del futbol mexicano.

DCO