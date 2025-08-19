FMF abre proceso de investigación tras hechos violentos en Estadios AKRON y Universitario

La FMF investiga los hechos violentos en los Estadios AKRON y Universitario en la Jornada 5 del Apertura 2025.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer que abrió un proceso de investigación luego de los hechos violentos que se registraron el fin de semana en los Estadios AKRON y Universitario.

El organismo señaló en un comunicado que comenzó una investigación de oficio para deslindar responsabilidades, además de que analizará las pruebas presentadas por los clubes y autoridades correspondientes.

“La Federación Mexicana de Futbol, la Dirección de Seguridad de la Liga MX y la Comisión Disciplinaria informan que, tras los hechos de violencia suscitados durante la Jornada 5 de la Liga MX en los estadios Universitario y AKRON, iniciaron una investigación de oficio para deslindar responsabilidades”, se lee en el comunicado de la FMF.

El organismo emitió este mensaje tres días después de los hechos violentos ocurridos en los partidos de la Jornada 5 de la Liga MX entre Chivas y FC Juárez (Estadio AKRON) y el Tigres vs América (Estadio Universitario).

“Dentro del proceso de investigación se analizarán los informes de los Comisarios, las pruebas y los elementos presentados por los Clubes y las autoridades correspondientes, para determinar lo conducente”, concluye el comunicado de la FMF.

¿Qué pasó en los Estadios AKRON y Universitario?

Familiares de Ángel Zaldívar, exdelantero de Chivas, tuvieron un altercado con otros aficionados en las gradas del Estadio AKRON durante el duelo entre Guadalajara y Bravos, el cual terminó 2-1 a favor de los de Ciudad Juárez.

En redes sociales aseguraron que el hermano del actual atacante de FC Juárez fue el que comenzó la pelea. Falta saber lo que determinan las investigaciones de la FMF.

Mientras tanto, en el Estadio Universitario hubo golpes entre seguidores de Tigres después de la derrota por 3-1 a manos del América.

Aficionados del equipo felino reaccionaron mal al tropiezo frente a los de Coapa en el ‘Volcán’ y sacaron su frustración de la peor forma.

¿Cuándo son los próximos juegos en los Estadios AKRON y Universitario?

Chivas tiene programado su próximo juego como local en el Estadio AKRON el 30 de agosto, cuando reciba a Cruz Azul en la Jornada 7 del Apertura 2025.

Después de la derrota ante América, Tigres tiene dos salidas consecutivas, por lo que deberá esperar más tiempo para ser local de nueva cuenta en la cancha del Universitario.

El siguiente cotejo de los dirigidos por Guido Pizarro en el ‘Volcán’ está programado para el 13 de septiembre ante el León en la octava fecha del campeonato.

