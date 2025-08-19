Maratón CDMX 2025: Fecha, horario, ruta y TODO lo que debes saber

Esto es todo lo que debes saber del Maratón de la Ciudad de México 2025.

Correr un maratón es una de las proezas deportivas más enriquecedoras para los fanáticos del running o, en general, para todos los interesados en el deporte. Por ello, esperan año con año la celebración del Maratón de la Ciudad de México, el cual ya presentó detalles de su edición 2025.

El Maratón de la Ciudad de México es uno de los eventos deportivos más grandes y esperados de la capital mexicana y, si vas a participar, ¡toma nota! Estos son los detalles para que te inscribas y formes parte del evento. Eso sí, no olvides prepararte intensamente.

Todo lo que debes saber del Maratón de la CDMX

El Maratón de la Ciudad de México es uno de los eventos deportivos más grandes de la capital mexicana y su edición 2025 ya está muy cerca.

Un aspecto de la más reciente edición del Maratón de la Ciudad de México. ı Foto: Gobierno de la Ciudad de México @Cuartoscuro

Este evento se celebrará el domingo 31 de agosto de 2025 entre las 05:45 y las 06:30 horas. Este año, la ruta abarcará una extensión de 42 mil 195 metros, partiendo desde la Avenida Insurgentes Sur, a la altura del Estadio Olímpico Universitario y la Biblioteca Central, y la meta será en el Zócalo de la Ciudad de México.

Los horarios de salida son:

Bloque de silla de ruedas y débiles visuales: 05:45

Bloque Elite Femenil: 05:50

Bloque Elite Varonil: 06:00

Bloque A: 06:00

Bloque B: 06:15

Bloque C: 06:30

¿Dónde y cómo inscribirme al Maratón CDMX 2025?

Recuerda que para formar parte del Maratón CDMX 2025 es necesario pagar tu admisión, la cual, este año, tiene un costo de 800 pesos mexicanos para los corredores nacionales y de 110 dólares (aprox. dos mil pesos mexicanos) para los participantes extranjeros.

La inscripción se realiza a través del sitio web del Maratón CDMX, en ESTE ENLACE, o bien de forma presencial en Tiendas Martí hasta el miércoles 27 de agosto. Después de esa fecha, solo será posible inscribirse en la Expo Maratón, donde el costo subirá a mil pesos.

Recuerda que, después de inscribirte, debes recoger tu kit en alguno de los siguientes horarios:

jueves 28 de agosto de 2025 de 10:00 a 20:00 horas

viernes 29 de agosto de 2025 de 10:00 a 20:00 horas

sábado 30 de agosto de 2025 de 08:00 a 16:00 horas

¿Por qué avenidas pasará el Maratón CDMX?

La ruta del Maratón de la Ciudad de México está definida en un mapa que compartió el evento. Pasará por estas avenidas:

Avenida Insurgentes Sur (inicio)

Calles de la Colonia Condesa como Oaxaca y Sonora

Avenida Chapultepec

Avenida Paseo de la Reforma (una de las partes más amplias y planas muy importante de la ruta)

Calzada Mahatma Gandhi, en el Bosque de Chapultepec

Polanco, con varias vueltas

Calle Ignacio Ramírez, con vista al Monumento a la Revolución

Centro Histórico, donde se aprecia Bellas Artes, Torre Latinoamericana y termina la carrera junto al Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana

