Ángel Zaldívar no se queda callado y denuncia las terribles agresiones que recibió su familia en el Chivas vs Juárez

Ángel Zaldívar no se quedó callado después de un episodio terrible de violencia que vivió su familia al final del partido entre las Chivas y Juárez; el delantero mexicano compartió en sus redes sociales imágenes y videos de lo ocurrido.

Zaldívar denunció que sus familiares fueron agredidos por “unos pocos inadaptados”, además de asegurar que su sobrina, quien es menor de edad, también fue golpeada y su hermano terminó con la nariz rota después del incidente.

De igual forma, Ángel Zaldívar escribió que es “increíble que pase esto en un estadio que será sede mundialista. Mi familia sufrió de violencia cuando fueron a apoyarme, no lo tolero y exijo que encuentren a los responsables”.

Ángel Zaldívar compartió el estado de salud de su hermano. ı Foto: Captura de Pantalla

Juárez habla sobre lo ocurrido con la familia de Ángel Zaldívar

El terrible suceso que vivió la familia de Ángel Zaldívar llegó hasta la directiva de Juárez, el equipo donde juega el mexicano, y lanzaron un comunicado unas horas después de que el encuentro terminara.

“Futbol Club Juárez condena enérgicamente la agresión que ha sufrido la familia de uno de nuestros jugadores después del partido contra Club Deportivo Guadalajara dentro del Estadio AKRON... Futbol Club Juárez está colaborando con los Comisarios oficiales de la Liga MX designados en este partido”, se puede leer en el comunicado.

Mientras que el club de la frontera escribió que “a nuestro jugador y a su familia ofrecemos total respaldo y solidaridad como institución. Por un futbol sin violencia, digno de ser un espectáculo familiar”.

📢 | COMUNICADO OFICIAL

Toda nuestra solidaridad y respaldo a nuestro jugador. pic.twitter.com/44fCfEXgMJ — FC Juárez (@fcjuarezoficial) August 17, 2025

La violencia se vuelve a hacer presente en la Liga MX

Después de que las Chivas perdieran 2-1 ante los Bravos de Juárez en la cancha del Estadio AKRON, una trifulca se hizo presente en una de las gradas del recinto y la familia de Ángel Zaldívar estuvo involucrada, pero no solo fue en la casa del Guadalajara.

El mismo día, pero con algunas horas de diferencia, se presentó otro capítulo de violencia en el Estadio Universitario, donde se llevó a cabo el partido entre los Tigres de la UANL y el América. Al final del encuentro, los aficionados protagonizaron una pelea en medio de las gradas y afuera del recinto.

La Liga MX sacó un comunicado en redes sociales donde informan que “tras la riña presentada en la tribuna del Estadio Universitario, en el que no hubo lesionados, dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades”; por su parte, “tras el incidente en la tribuna del Estadio AKRON, la persona involucrada ha sido plenamente identificada y el Club Guadalajara apoyará al afectado para que inicie la averiguación”, se puede leer en el comunicado.

