Marco Verde confirmado para la función Canelo vs Crawford y su pelea se verá gratis

Cada vez falta menos para que se realice la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford. En la cuenta regresiva ya se confirmaron los combates oficiales preliminares para la función del próximo 13 de septiembre en Las Vegas y destaca la presencia de Marco Verde.

Marco Alonso Verde (2-0), medallista de plata en París 2024, tendrá su tercera pelea como profesional en las preliminares del Canelo y buscará extender su foja profesional, además de mantener el invicto, aunque su rival está por confirmar.

El originario de Sinaloa tendrá en Las Vegas un combate pactado a 6 asaltos en la categoría de los supermedianos, algo llamativo, pues sus dos primeros combates como profesional se dieron en peso medio, lo que quiere decir que para su tercera presentación profesional subirá de categoría.

La pelea de Marco Verde en la cartelera del Canelo se podrá ver completamente gratis, pues al ser de las reyertas preliminares las pasarán en vivo por YouTube, mientras que las presentaciones estelares se pasarán por Netflix.

Peleas preliminares

Serhii Bohachuk vs Brandon Adams II

Ivan Dychko vs Jermaine Franklin

Reito Tsutsumi vs Javier Martinez

Sultan Almohamed vs Martin Caraballo

Steven Nelson vs Raiko Santana

Marco Verde vs TBD

¿Cuál es el récord profesional de Marco Verde?

Luego de ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024, que fue la primer plata en boxeo para México en 40 años y la 16 en la historia de la disciplina, Marco Alonso Verde dio el paso al profesionalismo bajo el manto de Eddy Reynoso como su promotor.

Trabajar con Reynoso le permitió debutar como profesional en Arabia Saudita, como parte de las preliminares de la función de Canelo vs Scull. En su debut el sinaloense noqueó a Míchel Galván Polina en tan solo un asalto.

Para su segundo combate, realizo en su tierra natal, El Green tuvo que trabajar más y se fue la distancia con el colombiano Cristian Montero, pero se quedó con el triunfo por decisión unánime por 60-54 en las tarjetas de los jueces.

Ahora, Marco Verde va por su tercera pelea como profesional, con la intención de que tenga al menos un combate más en el año, por diciembre, esto con miras que el medallista olímpico obtenga la mayor experiencia posible mientras sus peleas siguen siendo a 6 rounds.

