El VIDEO de la terrible golpiza entre la familia de Ángel Zaldívar y aficionados de Chivas

Los Bravos de Juárez lograron vencer a las Chivas 2-1 en el Estadio AKRON; lamentablemente, el partido quedó en segundo plano después de darse a conocer los videos de la terrible pelea entre la familia de Ángel Zaldívar y algunos aficionados del Guadalajara.

En las imágenes que circulan en redes sociales y que se volvieron virales en segundos, se puede ver al hermano de Zaldívar soltando algunas patadas y golpes a un fanático de Chivas que trae una playera blanca junto a otra persona.

En ese momento, se ve que la seguridad del recinto va bajando rápido por las escaleras para detener la trifulca en las gradas. En redes sociales, los internautas aseguran que el familiar de Ángel Zaldívar fue el que inició el conato de violencia; solo queda esperar el resultado de las investigaciones de la Liga MX.

Nombre le pegan entre 3 y vienen a hacerse la víctima acá el hermano de angel zaldivar pic.twitter.com/dmx4sFOT6e — keto (@ketolol_) August 17, 2025

Ángel Zaldívar denuncia la violencia contra su familia en redes sociales

Después de que terminó el partido entre las Chivas y Juárez, donde Ángel Zaldívar entró de cambio en el segundo tiempo, el delantero mexicano subió algunas historias a su cuenta de Instagram donde denuncia lo ocurrido con su familia en el Estadio AKRON.

Zaldívar publicó la imagen donde se puede ver a su hermano con la nariz rota y escribió: “No a la violencia en ningún lugar, agredieron a mi sobrina menor de edad y mi hermano con la nariz rota". No puede pasar más”, escribió el ariete de los Bravos de Juárez.

Además, Ángel Zaldívar dio a conocer el video donde los servicios médicos están atendiendo a su hermano en los pasillos del estadio y escribió que es “increíble que pase esto en un estadio que será sede mundialista; mi familia sufrió de violencia cuando fueron a apoyarme, no lo tolero y exijo que se encuentren a los responsables”.

Ángel Zaldívar compartió el estado de salud de su hermano. ı Foto: Captura de Pantalla

La Liga MX ya habló sobre lo ocurrido en el Chivas vs Juárez

Después del terrible episodio de violencia que se suscitó en las gradas del Estadio AKRON, la Liga MX publicó un comunicado donde informaron que la persona involucrada en la trifulca fue identificada.

“Tras el incidente en la tribuna del Estadio AKRON, en el marco del partido Chivas vs. FC Juárez, la persona involucrada ha sido plenamente identificada y el Club Guadalajara apoyará al afectado para que inicie la averiguación”, se puede leer en el comunicado.

De igual forma, reiteraron que “La Liga MX reitera su rechazo a la violencia dentro y fuera de los estadios y hace un llamado a disfrutar del futbol en un entorno sano y familiar”.

DCO