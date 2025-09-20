¿Del amor al odio? Fernando Gago habla de su reencuentro con las Chivas (VIDEO)

Fernando Gago externó sus sensaciones de su reencuentro con las Chivas al frente del Necaxa.

El argentino Fernando Gago, entrenador del Necaxa, le restó importancia a su reencuentro con las Chivas de cara al partido entre ambos equipos a mitad de semana, cuando se lleve a cabo uno de los partidos más atractivos de la Jornada 10 del Apertura 2025.

“Creo que el partido es más importante de lo que yo significo para este partido. Independientemente de lo que yo haya vivido, acá lo importante es el partido que vamos a jugar y eso es lo que nos vamos a enfocar”, declaró el estratega sudamericano después de la victoria de los Rayos en el Estadio Victoria sobre el Puebla.

El triunfo por la mínima diferencia sobre la Franja le permitió a los dirigidos por Fernando Gago cortar una racha de seis partidos sin ganar en la Liga MX, con lo que llegó a una cosecha de nueve unidades en la misma cantidad de partidos.

TE RECOMENDAMOS: Box Canelo Álvarez recibe una horrible noticia tras su derrota ante Terence Crawford

¿Me voy contento con el resultado? Muy contento ¿por el funcionamiento? por ahi no.

Fernando Gago. Conferencia de prensa Jornada 9. pic.twitter.com/gYQWjZW0OO — LOS RAYOS (@LOSRAYOSN) September 20, 2025

Fernando Gago confiesa cómo vivió su etapa como DT de Chivas

A pesar de que su etapa como director técnico de Chivas fue corta y no terminó de la mejor manera, Fernando Gago admitió que disfrutó mucho haber estado al frente del Guadalajara.

“Lo disfruté muchísimo todo el proceso del club”, reconoció ante los medios de comunicación el actual estratega del Necaxa respecto a su paso por el Rebaño.

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2025 entre Chivas y Necaxa es el martes 23 de septiembre en la cancha del Estadio AKRON.

¿Cuántos partidos ganó Fernando Gago como DT de Chivas?

Fernando Gago fue anunciado como entrenador de Chivas en diciembre del 2023 para tomar el timón de los rojiblancos en lugar del serbio Veljko Paunovic, quien guió a los tapatíos a la final del Clausura 2023, misma que perdieron a manos de Tigres.

El argentino dirigió un total de 38 partidos oficiales en toda clase de competencias al Rebaño, de los cuales ganó 17, empató nueve y perdió 12.

Fernando Gago dejó la dirección técnica de Chivas de manera abrupta en octubre del 2024 tras aceptar una oferta de Boca Juniors, club con el que debutó como futbolista profesional.

EVG