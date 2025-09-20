Afición del Mazatlán desata horrible pelea y golpean terriblemente a los seguidores del Atlas (VIDEO)

La violencia entre aficionados en la Liga MX persiste y en esta ocasión el escenario fue cerca del Estadio El Encanto, donde se llevó a cabo el partido entre el Mazatlán y el Atlas, correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025, y al final los aficionados Cañoneros protagonizaron una horrible pelea contra los fanáticos de los Zorros.

En el video se puede ver cómo hay varios seguidores del Mazatlán parados en la banqueta viendo lo que ocurría y, al fondo, un grupo de personas agarrándose a golpes, la mayoría del equipo local, además de tener a los aficionados del Atlas en el piso para patearlos en donde fuera y arrastrándolos por la tierra para quitarles la playera.

Al final de las imágenes se puede ver que los fanáticos del Mazatlán se dan cuenta de que se acerca alguna autoridad y comienzan a correr del lugar de los hechos.

Afición de Mazatlán golpea a la de Atlas. pic.twitter.com/SVq38dEOAI — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) September 20, 2025

La violencia no cesa en los estadios de la Liga MX

A pesar de ver y algunas personas vivirlo en carne propia, el terrible suceso que ocurrió en el Estadio La Corregidora hace unos años entre aficionados del Querétaro y Atlas, los fanáticos siguen sin entender y cada fin de semana se presenta un nuevo caso de violencia en el futbol mexicano.

Hace algunas jornadas, ocurrió lo mismo en el Estadio Universitario en el partido entre Tigres y América, y también en las gradas del Estadio AKRON, para el encuentro entre Chivas y Juárez, donde la familia de Ángel Zaldívar fue protagonista de una pelea con fanáticos del Rebaño Sagrado.

A pesar de que la Liga MX publica los protocolos de seguridad para cada partido, parece que no es suficiente, pues cada ocho días los actos de violencia en los recintos del futbol mexicano se hacen presentes, dejando imágenes desgarradoras y convirtiendo al futbol en un escenario poco familiar.

Se acabó el partido en Maza. pic.twitter.com/RHNRuSDNZj — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) September 20, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar el Mazatlán y el Atlas en la Liga MX?

Después de empatar 1-1 en el Estadio El Encanto, tanto el Mazatlán como el Atlas ya se preparan para su siguiente encuentro en la Liga MX, donde ambos están en busca de salir del fondo de la tabla e ir en busca de los lugares de play-in en la segunda parte del torneo.

Los Cañoneros tendrán que viajar al Bajío para medirse ante el Club León a mitad de semana; será el martes 23 de septiembre cuando visiten el Estadio León para buscar los tres puntos de la Jornada 10 del Apertura 2025.

Mientras que los Zorros viajarán a la Sultana del Norte para verse las caras con los Tigres a mitad de semana en el Estadio Universitario, será el miércoles 24 de septiembre cuando disputen este compromiso.

DCO