Atlas cumple el sueño de ‘Lalito’, el pequeño aficionado que lloró sin parar en el Estadio Jalisco (VIDEO)

El pasado fin de semana, ‘Lalito’ se hizo viral en la transmisión del partido entre el Atlas y el América, ya que el pequeño aficionado de los Zorros fue captado por la cámara llorando y lamentándose por el cuarto gol de las Águilas.

Días después del compromiso de la jornada seis de la Liga MX entre los azulcremas y los rojinegros, el conjunto jalisciense inicio la ardua búsqueda para darle una extraordinaria sorpresa a ‘Lalito’, un aficionado del Atlas desde la cuna.

Este jueves el Atlas compartió en sus redes sociales el video en donde se puede ver al fiel aficionado de los Zorros visitar las instalaciones del equipo rojinegro y convivir un buen rato con todos los jugadores del equipo de sus amores.

Camilo Vargas sorprende a ‘Lalito’ con un regalo

Durante la visita de ‘Lalito’ a las instalaciones del Atlas, el club compartió el emotivo momento en el que el pequeño aficionado conoció al portero titular del conjunto de Diego Cocca, Camilo Vargas.

El arquero colombiano estuvo platicando un buen rato con el joven aficionado y al final le dio una bolsa donde venía una playera del conjunto rojinegro, la cual utilizó durante todo su recorrido para que los futbolistas de los Zorros la firmaran y poder llevarse ese hermoso recuerdo.

De igual manera, se acercó con el capitán del equipo, Aldo Rocha, quien le expresó que en el momento que el quisiera volver a ir a algún entrenamiento del equipo, los jugadores y todo el cuerpo técnico lo recibirán con los brazos abiertos, ya que él es un fan de hueso colorado del Atlas.

¿Cuándo vuelve a jugar el Atlas en la Liga MX?

El Atlas cayó derrotado en su sexto partido del Apertura 2025 a manos del América, pero buscarán sumar su segunda victoria de la temporada ante uno de los equipos que ha sido regular durante las primeras seis jornadas de la Liga MX.

Los Zorros visitarán la cancha del Estadio Olímpico Universitario para enfrentarse ante los Pumas, en un encuentro que deja mucho que desear por parte de los dos equipos que han tenido un inicio regular tirándole a malo, ya que ambas instituciones solo tienen una victoria.

El compromiso entre los auriazules y los rojinegros será este domingo 31 de agosto y el balón rodará en Ciudad Universitaria en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, y será el penúltimo encuentro de la Jornada 6 del Apertura 2025.

