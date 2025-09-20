¿Gabriel Milito le aplica a Chivas un Fernando Gago? Esto se sabe al momento

Uno de los episodios recientes más obscuros en Chivas es la polémica salida de Fernando Gago del cuadro tapatío a Boca, situación que se teme pueda pasar con Gabriel Milito, actual entrenador del Rebaño Sagrado, quien habló sobre un supuesto interés por parte de Independiente por llevarlo de regreso a Argentina.

Y es que la afición de Chivas se pregunta qué puede pasar con Milito, quien se dice tendría una oferta de Independiente, situación de la que el director técnico habló para darle tranquilidad a los aficionados que no dejará botado al equipo, como en su momento lo hizo Fernando Gago, quien se marchó por la puerta de atrás para irse a Boca Juniors.

“Nadie se comunicó conmigo y estoy muy centrado, contento de estar en Chivas con 2 años por delante con mucho para crecer y margen de crecimiento, así que me gustaría seguir aportando lo mío al equipo para que vayamos mejorando, evolucionando como ocurrió en estos últimos dos partidos”, dijo Milito.

Por otra parte, el periodista Fernando Cevallos, en el programa Especialistas, comentó que el entrenador argentino descartó la posibilidad de ir al Rey de Copas. “Independiente no buscó a Gabriel Milito, no quiere regresar como técnico Independiente, sólo volvería en un futuro como presidente”, dijo.

En adición, el comunicador comentó que la intención de Milito sí sería regresar a Independiente en un futuro, pero no como entrenador, pues lo buscaría como directivo.

“Me cuenta gente cercana a Milito que sufrió mucho cuando fue técnico porque quiere mucho al club y les ha dicho que de técnico no piensa volver hasta que termine su etapa como técnico de Chivas. Eso sí, algún día pensaría en volver, pero como directivo”, recalcó.

¿Contra quién es el próximo partido de Chivas?

El siguiente duelo de Chivas y Gabriel Milito en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX es ante los Diablos Rojos del Toluca, que son los actuales campeones del futbol mexicano y que buscarán una nueva victoria en el torneo.

Luego de vencer al América en el Clásico Nacional y empatar con Tigres, el Club Deportivo Guadalajara intentará seguir con su buen momento para intentar meterse en la fiesta grande de la Liga MX.

El partido entre Chivas y Toluca se jugará este sábado, 20 de septiembre del 2025, en el Estadio AKRON, ubicado en Guadalajara, Jalisco. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Amazon Prime.

aar