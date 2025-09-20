Aaron Ramsey y su familia ya tienen nuevo e inesperado apodo por parte de la afición mexicana que ni ellos esperaban

De todos los refuerzos internacionales que llegaron a México para este Apertura 2025, Aaron Ramsey y su familia son los que más están disfrutando su estadía en nuestro país y su pareja ha demostrado el amor que le tiene tanto a la cultura como a la comida mexicana con varios videos en sus redes sociales.

Collen Ramsey ha publicado la forma en la que están aprendiendo español y algunas recetas mexicanas que ha cocinado aquí, pero en su último video donde está preparando unos tacos, un aficionado ya les puso su primer apodo; ya no serán los Ramsey, ahora son los Ramírez.

El username de este genio es @krusty_pollo, quien comentó “Ahora son los Ramírez”. Además, hace unos días la esposa de Aaron Ramsey publicó el festejo que realizaron por el 15 de septiembre, presumiendo los chiles en nogada que comieron ese día.

Aaron Ramsey y su esposa demuestran como aprenden español

Aaron Ramsey arribó a la Ciudad de México para jugar con los Pumas en este Apertura 2025 y el mediocampista galés llegó con la misión de aprender español para poder comunicarse con sus compañeros y el cuerpo técnico sin problema alguno.

En redes sociales, el jugador auriazul y su esposa, Collen Ramsey, han mostrado cómo es que los dos están aprendiendo español y los ejercicios que realizan para familiarizarse con la lengua y algunas palabras que ocupamos en el día a día.

En el último video publicado por su pareja, se puede ver que en notas de colores, ambos escriben las palabras de los objetos, cosas o personas que hay en su casa, como ventana, refrigerador, esposo, ventana, horno, puerta o cacerola, y así irlas practicando poco a poco.

Aaron Ramsey comienza a ganarse su lugar en el once inicial de los Pumas

Aaron Ramsey llegó a los Pumas para este Apertura 2025, pero el futbolista galés no pudo jugar los primeros partidos por una lesión que venía cargando desde hace algunos meses, pero con la ayuda de los doctores del equipo consiguió recuperarse para estar al 100 con los auriazules.

Ramsey disputó su primer partido con la camiseta de los Universitarios en el partido ante el Puebla; la siguiente jornada, el mediocampista de 34 logró su primera anotación ante el Atlas, un partido que se vio afectado por la tremenda tormenta que cayó en Ciudad Universitaria.

Partido a partido, Aaron Ramsey se va ganando un lugar en el once inicial de Efraín Juárez y con sus acciones fuera de la cancha está consiguiendo el amor de toda la afición de los Pumas.

