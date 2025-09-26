Todos los medallistas de México en el Día 6 del Mundial de Paranatación Singapur 2025

Jesús Gutiérrez fue uno de los medallistas mexicanos en el Día 6 del Mundial de Paranatación Singapur 2025.

Patricia Valle y Jesús Gutiérrez son los mexicanos que ganaron medalla en el día 6 del Mundial de Paranatación Singapur 2025, luego de que ambos conquistaron el metal de bronce en sus respectivas pruebas en el evento que se realiza en el país asiático.

Patricia Valle se colgó la presea de bronce al finalizar en la tercera posición en la final femenil de los 200 metros libres S3, con tiempo de 4:40.28 minutos. La paranadadora mexicana culminó detrás de la estadounidense Leanne Smith y de la española Delia Fontcuberta, que se llevaron el oro y la plata, de manera respectiva.

Por su parte, Jesús Gutiérrez obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de Paranatación Singapur 2025 al acabar en el tercer lugar en la prueba de 100 metrospecho SB6. Adelante del guanajuatense quedaron ubicados el colombiano Nelson Crispón (oro) y el chino Yang Hong (plata).

Jesús Gutiérrez gana su segunda medalla en el Mundial de Paranatación Singapur 2025

Jesús Gutiérrez se subió al podio por segunda ocasión en el Mundial de Paranatación Singapur 2025 luego del bronce que conquistó en el sexto día de actividades en la justa internacional.

El paranadador mexicano ya había ganado la medalla de plata en el magno evento después de finalizar en la segunda posición en la prueba de 200 metros combinado individual SM6.

El otro mexicano con dos medallas conseguidas en el Mundial de Paranatación Singapur 2025 es Ángel Camacho, quien se llevó la presea de bronce en las pruebas de 100 metros libre S4 y 150 metros combinado individual SM4.

¿Cuántas medallas tiene México en el Mundial de Paranatación Singapur 2025?

Con los bronces conquistados por Jesús Gutiérrez y Patricia Valle, México acumula siete medallas cosechadas después de seis días de competencia en el Mundial de Paranatación Singapur 2025.

Hasta el momento, la delegación mexicana que participa en el magno evento en la nación asiática suma un metal dorado, uno plateado y cinco de bronce.

La única presea dorada de México hasta el momento en el Mundial de Paranatación Singapur 2025 la ganó el experimentado Arnulfo Castorena en 50 metros pecho SB2.

