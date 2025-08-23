México logra oro en equipo mixto de natación artística en los Juegos Panamericanos Junior 2025

La Selección Mexicana de Natación Artística se colgó la medalla de oro en equipo mixto de los Juegos Panamericanos Junior 2025, luego de terminar en el primer lugar en la rutina acrobática con 194.9850 puntos y conseguir una puntuación total de 722.2850 en sus tres rutinas, en el cierre de la justa que se realiza en Paraguay.

El equipo de Natación Artística terminó casi con 50 puntos de diferencia del segundo lugar, además que los aztecas barrieron con 3 oros de 3 posibles en la disciplina. Estados Unidos se llevó la plata, mientras que Chile se colgó la presea de bronce.

El conjunto nacional que se llevó el oro está conformado por Camila Argumedo, Nayeli Mondragón, Fernanda Carmona, Carolina Arzate, Victoria Delgado, Citlali Nuño, Diego Villalobos, Daniela Ávila y Jacqueline Meléndez.

¡ORO PARA MÉXICO! 🇲🇽🥇



La selección mexicana de natación artística 🏊‍♀️ conquista la presea dorada en equipo mixto, tras ocupar el 1er lugar en la rutina acrobática con 194.9850 puntos y sumar un total de 722.2850 en sus tres rutinas, en el cierre de Juegos Panamericanos Junior. pic.twitter.com/5BXTy9YYwd — CONADE (@conadeoficial) August 23, 2025

