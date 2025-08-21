En 24 horas, Dafne Juárez gana dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

La participación de México en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 continúa y Dafne Juárez consiguió dos medallas de oro en 24 horas en la disciplina de atletismo para que nuestro país llegue a 24 preseas de primer lugar en el certamen.

La primera medalla que llegó para la mexicana en la competencia fue el pasado miércoles 20 de agosto en la prueba de 1500 metros planos, en la que marcó un tiempo de 4:23.58 para llevarse el primer puesto de la competencia.

Un día más tarde, el jueves 21 de agosto, Dafne Juárez volvió a poner la bandera de México en lo más alto al ser la primera en cruzar la meta después de recorrer los 5000 metros planos en un tiempo de 15:51.27.

Segundo oro para Dafne Juárez en #Asu2025 🏃



La corredora llega en el 1o. lugar de los 5000m femenil al detener el cronómetro en 15:51.27 minutos e impone récord en la justa.



👉Sabrina Salcedo gana su segunda medalla al finalizar en el 3o. lugar de la prueba.



🥇 🇲🇽

🥈 🇨🇦

🥉 🇲🇽 pic.twitter.com/aH6Pbas0Si — CONADE (@conadeoficial) August 21, 2025

Sabrina Salcedo acompaña a Dafne Juárez en el podio de Asunción 2025

Además de los dos grandes logros que consiguió Dafne Juárez al colgarse dos medallas de oro en sus dos respectivas pruebas, su compatriota Sabrina Salcedo también se subió al podio junto a su compañera.

Salcedo adjudicó el segundo puesto en la prueba de 1500 metros planos con un tiempo de 4:24.87, mientras que en los 5000 metros planos la atleta mexicana se llevó el tercer puesto al cruzar la línea de meta después de 16:09.11, solo por detrás de la canadiense Jadyn Keeler y su compatriota Dafne Juárez.

Con estos grandes resultados de las mexicanas, entre las dos consiguieron cuatro medallas muy importantes para México, que le pueden ayudar a nuestro país en su búsqueda del primer lugar del medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Dobles medallistas en el atletismo de #Asu2025 🏃



Dafne Juárez y Sabrina Salcedo iniciaron con el oro y plata en la prueba 1500m y repiten podio con el 1-3 en los 5000m.



👉 México llega a las 13 medallas y es hasta el momento el país que más metales suma en la justa. pic.twitter.com/C9X0ZbG4F3 — CONADE (@conadeoficial) August 21, 2025

¿Cómo va México en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior?

México está haciendo un estupendo trabajo en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde todos los días han conseguido una o más medallas para la cosecha de nuestro país en el medallero del certamen.

De momento, la delegación mexicana lleva 109 preseas entre 27 disciplinas, cosecha de 24 de oro, 43 de plata y 42 de bronce, para colocarse en el cuarto puesto de la tabla general, solo por detrás de Colombia, Estados Unidos y Brasil. Los cafeteros tienen 99 medallas, pero como tienen más de primer lugar, por eso están arriba de los mexicanos.

De momento, la disciplina que más medallas le ha dado a nuestro país es la natación, con 15 preseas, dos de oro, cuatro de plata y nueve de bronce. Aún quedan dos días para que la delegación mexicana siga sumando logros en Asunción 2025.

DCO