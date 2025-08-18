Mía y Lía Cueva ganan plata y bronce en la final de trampolín 1 metro femenil en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Mía y Lía Cueva hacen 2-3 en la final de trampolín 1 metro femenil en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Las clavadistas mexicanas Mía y Lía Cueva siguen sumando medallas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, pues ganaron plata y bronce, respectivamente, en la final de trampolín 1 metro femenil, haciendo un 2-3 tricolor en el podio.

Mía Cueva se quedó con el segundo lugar de la competencia al sumar 267.95 puntos, mientras que Lía Cueva capturó el último sitio que entrega medalla con una puntuación total de 261.45.

Con este resultado las gemelas mexicanas son doble medallistas de los Juegos Panamericanos Junior 2025, pues juntas lograron el oro en trampolín de 3 metros sincronizados.

¡PLATA Y BRONCE! 🇲🇽🥈🥉



Las clavadistas mexicanas Mía y Lía Cueva, logran el segundo y tercer lugar respectivamente en la final de trampolín 1 metro femenil, para sumar dos preseas más para México en los clavados de los Juegos Panamericanos Junior #ASU2025.

🥇🥇🥈🥈🥉 pic.twitter.com/ooGMhP5YXQ — CONADE (@conadeoficial) August 18, 2025

El primer lugar de la final de trampolín de un metro fue para la estadounidense Sophia Grace Verzyl, quien se quedó con la deseada medalla de oro al sumar 2.70.40 puntos.

