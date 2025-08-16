Lía y Mía Cueva siguen imparables y le dan otra medalla de oro a México en los Juegos Panamericanos Jr.

Lía y Mía Cueva se cuelgan la medalla de oro.

México sigue cosechando medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y esta tarde las gemelas Lía y Mía Cueva se colgaron la medalla de oro desde el trampolín de 3 metros.

Las hermanas Cueva iniciaron con el pie derecho su participación en Asunción, dándole a nuestro país las primeras preseas en la disciplina de clavados. La pareja mexicana consiguió una puntuación de 289.32 puntos para subirse a lo más alto del podio en su respectiva prueba.

El segundo lugar de esta prueba fue para la pareja estadounidense conformada por: Sophia Grace Verzyl y Anna Kwong, mientras que el tercer puesto del podio se lo llevó Brasil con 222.36 puntos, los cuales lograron Maria Postiglione y Heloa Almeida.

¡ORO EN CLAVADOS! 🇲🇽🥇



Las gemelas mexicanas Lía y Mía Cueva Lobato abren la cosecha para México, en la disciplina, tras ganar el primer lugar de la final de sincronizados trampolín 3 metros, con 289.32 puntos, en los Juegos Panamericanos Junior #Asu2025.



🥇🇲🇽

🥈🇺🇸

🥉🇧🇷

El mejor clavado sincronizado de Lía y Mía Cueva fue en el cuarto y penúltimo intento, donde las hermanas mexicanas ejecutaron un clavado 107B y consiguieron una puntuación de 68.82 unidades, para ponerse en el primer lugar de la competencia a falta de una ronda.

Las Gemelas Maravilla no dejaron ir el primer lugar en toda la competencia; desde su primer clavado hasta el último se mantuvieron en lo más alto de la tabla general, a excepción de la tercera ronda, donde bajaron un puesto. La diferencia entre Lía y Mía Cueva y la pareja estadounidense fue de 14.82 puntos.

Después de colgarse una medalla en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, la joven pareja mexicana de apenas 14 años viajó a Asunción para seguir rectificando que son unas joyas en bruto para los clavados mexicanos.

¡Oro para México 🥇🇲🇽!



Mía y Lía Cueva 🇲🇽 ganan los Juegos Panamericanos Jr 👧🇵🇾 en Trampolín 3m Sincronizados 🌊



Las gemelas maravilla 🤩 lo hacen de nuevo 👏

Los demás resultados de México en clavados

Además de la medalla de Lía y Mía Cueva desde el trampolín de 3 metros, otros clavadistas mexicanos lograron avanzar a la final de su respectiva prueba.

Las primeras dos atletas fueron María Sánchez y Suri Cueva, quienes culminaron en la segunda y tercera posición, respectivamente, en la plataforma de 10 metros para avanzar a la final de esta prueba; con estos resultados hay probabilidad de medalla en la pelea por medallas.

Del otro lado, Jesús Agúndez y David Vázquez se quedaron con el primer y quinto puesto, de manera respectiva, en las preliminares del trampolín de 1 metro, asegurando su lugar en la final de esta prueba y con una alta probabilidad de medalla en los próximos días.

