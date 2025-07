Mia Cueva hace historia con 14 años en el Campeonato Mundial de Clavados Singapur 2025

Mia Cueva clasificó a la final en el trampolín de 1 metro al adjudicar el onceavo puesto, horas más tarde, volvió a la acción y logró meterse entre las mejores siete clavadistas del mundo en la prueba antes mencionada.

La mexicana de 14 años de edad consiguió 260.06 puntos en sus cinco intentos para quedarse con el puesto número siete. Cabe recalcar que, Cueva era la competidora más joven de esta prueba, después de ella estaba Jia Chen de China que tiene 20 años y quedó en el noveno lugar.

Para Mia Cueva este momento quedará grabado en su memoria, ya que, significó su primer Campeonato Mundial de mayores y el nivel que muestra arriba del trampolín hace soñar a los mexicanos y a sus entrenadoras con una medalla en lo que resta de la competencia.

A sus 14 años de edad, Mia Cueva se ubicó dentro de las siete mejores del mundo en Singapur 2025 en el trampolín de 1m. Este lunes estará en la prueba sincronizada 3m junto con su hermana Lia.

📷 AtletasMx#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/qM2v48JFvs — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 26, 2025

Los primeros lugares de esta competencia se repartieron en tres nacionalidades diferentes, el primer puesto se lo llevó Maddison Keeney de Australia con 308.00 puntos, la presea de plata fue para Yajie Li de China que sumó 290.25 y la de bronce la adjudicó Clara Pellacani de Italia que tuvo 270.80 unidades en sus cinco intentos.

Esta fue de las primeras experiencias de Mia Cueva codeándose con las mejores clavadistas del mundo a sus 14 años, aún le queda mucho por aprender y seguramente la podríamos estar viendo en tres años compitiendo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La joven clavadista mexicana aseguró que “estoy muy feliz de poder haber pasado y competido junto con las más grandes y pues sí estoy muy emocionada de competir", comentó.

Con sus estrellas mundiales y olímpicas, el equipo mexicano de clavados está listo para la batalla en el trampolín y plataforma en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025. #TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/JEClmElert — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 25, 2025

Mia Cueva volverá a la actividad en la fosa de clavados el lunes 28 de julio cuando participe en la prueba de sincronizados desde la plataforma de 3 metros junto a su hermana Lia Cueva, quienes ya compitieron juntas en el pasado y ganaron una medalla de plata en Guadalajara.

La mexicana de 14 años aseguró que “es es muy difícil, o sea veo todas y son muy buenas, son muy grandes y con mucha mucha experiencia”, además, comentó que su entrenador en cada interacción "me corregía mi clavado me decía cómo había tirado y me decía que pues que yo podía que pues vamos a hacer lo mejor".

De igual manera, reveló que “me llevo que hay que seguir trabajando pero que es muy bonito y voy a seguir trabajando para hacer lo mejor y pues muy feliz”.

